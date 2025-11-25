ANFP alista el calendario del fútbol chileno para la temporada 2026: torneo nuevo y partidos todo el año

La ANFP comienza a fijar las fechas en que comenzarán los torneos de 2026, donde la Supercopa será la encargada de abrir los fuegos con un nuevo formato.

Con la Liga de Primera en su recta final, desde la ANFP ya comienzan a planificar el calendario y cómo se jugará la temporada 2026 en el fútbol chileno.

El próximo año tendrá varios cambios, los cuales buscan que se disputen más partidos y que la actividad se extienda por los 12 meses de 2026, con el objetivo de cumplir con el compromiso que adquirió con TNT Sports para pagarle la deuda.

ANFP fija las fechas para el comienzo de la temporada 2026 del fútbol chileno

Bajo este contexto, la ANFP ya tiene fechas tentativas para dar comienzo a los torneos del fútbol chileno. De acuerdo a ADN Radio, la competencia que abrirá la temporada será la Supercopa, que se desarrollará en sede única entre el 21 y el 24 de enero.

Dicho certamen estrenará un nuevo formato, que contará con cuatro equipos: campeón y subcampeón de Primera División, más el campeón y el subcampeón de Copa Chile. De momento, Coquimbo Unido, Deportes Limache y Huachipato son los clasificados. A ellos se les podría sumar la U Católica, que está a un paso de abrochar el Chile 2.

Una semana más tarde, comenzaría a rodar el balón en la Liga de Primera, es decir, la primera fecha se jugaría entre el 30 y 31 de enero, y el 1 de febrero.

Para que se oficialicen estas fechas, dependerá de los acuerdos a los que se lleguen en el Consejo de Presidentes de la ANFP. La primera reunión que tendrán será el 3 de diciembre, donde se aprobarán las modificaciones del reglamento de la ANFP, mientras que en la jornada siguiente se realizará una nueva comisión para actualizar las Licencias de Clubes.

Tras ello, el jueves 11 y viernes 12 de diciembre se llevará a cabo una nueva asamblea con el objetivo de aprobar las bases de todos los torneos, como la Primera División, Primera B, Segunda División, más los campeonatos del fútbol femenino y fútbol joven. Cabe recordar que la próxima temporada debutará un nuevo torneo: la Copa de la Liga.