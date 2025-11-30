VIDEO – Revisa el nuevo gol de Darío Osorio en Midtjylland y la sorpresiva respuesta por traspaso en Europa: “Tomo la mejor decisión”

El delantero chileno tuvo una brillante noche, aportando con un gol y una asistencia. Además, abordó un posible salto en Europa en el próximo mercado de pases.

El delantero chileno, Darío Osorio, brilló este domingo con un gol y una asistencia en el triunfo del Midtjylland por 6-0 sobre Nordsjælland en la fecha 17 de la Superliga de Dinamarca, donde también se refirió a un posible traspaso a otro club de Europa.

El atacante de La Roja anotó el 2-0 parcial de su equipo al minuto 7, luego de aprovechar un rebote del portero tras una gran jugada de Aral Simsir,

Además, el formado en U de Chile fue fundamental para el tercer gol de Midtjylland, donde recuperó un balón y habilitó a Simsir al minuto 15 para ampliar la ventaja en el marcador.

Con su nuevo gol, son seis las veces que Darío Osorio se ha hecho presente en el marcador en la presente temporada. Junto con ello, llegó a su octava asistencia.

DE GOLEADOR⚽️🔥



El tanto de Darío Osorio para poner al FC Midtjylland 2-0 ante el FC Nordsjælland💪



El ex Universidad de Chile sumó su cuarto gol en Liga en lo que va de temporada🇩🇰#OsorioxCDO #CDOelcanaldetodoslosdeportes pic.twitter.com/lbXWSV0kxC — CANAL CDO (@canal_CDO) November 30, 2025

Darío Osorio abordó un posible traspaso tras anotar un nuevo gol con el Midtjylland

En conversación con el medio Campo, el jugador de 21 años entregó una sorpresiva declaración luego de que se le consultara por un posible traspaso en Europa, a un mes de que se abra el mercado invernal.

“Me lo tomo con mucha calma, siempre he sido una persona que se toma las cosas con calma. Así que no me afecta, este tema de la popularidad no me ha cambiado”, expresó.

A lo que agregó: “La verdad es que no veo muchas de estas cosas. Siempre dejo que mi agente las revise y si surge algo concreto y real, me lo dice. Entonces, tomo la mejor decisión posible junto con el club”.