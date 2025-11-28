Secciones
El “milagro” que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana: qué resultados requiere

Cobresal goleó por 3-0 a Colo Colo, que ahora necesita varios resultados para abrochar su clasificación al torneo internacional.

Juan Pablo Ernst

Una dura caída tuvo Colo Colo este viernes en su visita a Cobresal, donde buscaba obtener un resultado que le permitiera abrochar su clasificación a la Copa Sudamericana, considerado como un premio de consuelo para el Cacique en el año de su centenario.

Sin embargo, los dirigidos por Fernando Ortiz sufrieron una goleada de 3-0 ante los mineros, en el inicio de la penúltima fecha de la Liga de Primera, por lo que deberán recurrir a la calculadora y un “milagro” para obtener un cupo al torneo internacional.

Con su victoria en El Salvador, Cobresal sumó 47 puntos y quedó tres unidades por encima de Colo Colo, que suma 44 unidades con un partido pendiente para cada equipo.

El “milagro” que necesita Colo Colo para llegar a la Sudamericana

Luego de su derrota en el norte, Colo Colo no depende de sí mismo para obtener un cupo a la Copa Sudamericana y deberá esperar los resultados de otros partidos, además de tener la obligación de ganar su último partido ante Audax Italiano, programado para el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas.

De acuerdo con los partidos que restan por jugar en esta penúltima fecha del torneo, y para llegar con mejores opciones a la instancia final, el Cacique necesita que Palestino (45) y Audax Italiano (46) pierdan los partidos que jugarán este fin de semana ante La Serena y Ñublense, respectivamente.

Lo anterior, pues si sus rivales directos por el cupo ganan sus partidos, Colo Colo estará obligado a ganarle al cuadro de colonia y esperar que Ñublense derrote a Cobresal, en el partido que está programado para jugarse en simultáneo.

