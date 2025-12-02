Qué posibilidades existen que la UEFA expulse a Israel pese a alto el fuego: reunión aviva rumores

Ejecutivos de la UEFA han sostenido reuniones discretas con los organizadores de la campaña pro-palestina Game Over Israel, incluso después del alto el fuego de octubre en Gaza, para analizar los escenarios bajo los cuales podría aplicarse una eventual suspensión de Israel de las competiciones internacionales.

Según fuentes conocedoras de esos encuentros, la iniciativa nació en Nueva York el 17 de septiembre, un día después de que Naciones Unidas calificara las acciones de Israel en Gaza como genocidio.

De acuerdo con personas cercanas al debate interno consultadas por The Athletic, la UEFA estuvo cerca de someter a votación la continuidad de Israel en el fútbol europeo a fines de septiembre, ante la presión de varias federaciones miembro. Sin embargo, la dirigencia optó por esperar tras el cese del fuego alcanzado el 29 de septiembre entre Israel y Hamas.

Desde entonces, los contactos con Game Over Israel han continuado. En esas reuniones se discutieron los mecanismos que podrían dar sustento jurídico a un veto, mientras el organismo sigue de cerca dos impugnaciones legales presentadas en Irlanda y Suiza que podrían obligarlo a actuar conforme al derecho internacional.

Las evaluaciones de la UEFA para expulsar de sus competencias a Israel

Una de estas citas presenciales ocurrió el 15 de octubre en la sede de la UEFA en Suiza, la misma semana en que la policía en Birmingham prohibió la presencia de hinchas del Maccabi Tel Aviv en un partido del Aston Villa por motivos de seguridad. En público, la UEFA se limitó a afirmar que “anima tanto a los equipos como a las autoridades competentes a acordar la aplicación de las medidas adecuadas necesarias para permitir (que los aficionados viajen)”.

Ese mismo mes, según fuentes consultadas por el citado medio, funcionarios del organismo solicitaron a la campaña recopilar opiniones de expertos en derechos humanos para orientar decisiones futuras. El presidente Aleksandr Ceferin, descrito como especialmente sensible al sufrimiento en Gaza, impulsó la exhibición de un cartel en la Supercopa de agosto con el mensaje: “Stop killing children; Stop killing civilians” (“Dejen de matar niños; dejen de matar civiles”).

El 12 de noviembre, Ceferin recibió una carta firmada por futbolistas de alto perfil, entre ellos Paul Pogba y Adama Traoré, que exigía que la UEFA “no participe en la normalización del genocidio, el apartheid y los crímenes contra la humanidad“.

Mientras tanto, la Asociación de Fútbol de Irlanda aprobó presentar una moción formal para excluir a Israel, alegando violaciones a estatutos internos y la operación de clubes en asentamientos considerados ilegales. Una demanda similar será presentada en el cantón de Vaud, donde la UEFA tiene su sede.