Amnistía Internacional denuncia que el “genocidio de Israel” contra palestinos “no ha terminado” pese alto el fuego

La ONG solicita a la comunidad internacional no disminuir la presión y exige el levantamiento del bloqueo sobre la Franja.

Amnistía Internacional (AI) volvió a encender las alarmas sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza. La organización sostuvo que, pese al alto el fuego en vigor desde principios de octubre, persiste “el genocidio de Israel“, manteniendo el riesgo a la población palestina.

La secretaria general del organismo, Agnès Callamard, afirmó que “más de un mes después de que se anunciara un alto el fuego y fueran liberados todos los rehenes israelíes vivos, las autoridades de Israel siguen cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada“.

Para la dirigente, esta acusación se explica porque, a su juicio, “no hay un cambio significativo en las condiciones a las que las autoridades israelíes someten” a los civiles gazatíes. En esa línea, añadió que Israel continúa “infligiendo deliberadamente unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física, sin que haya indicios de ningún cambio en su intención“.

Callamard subrayó que el escenario actual podría llevar a una percepción internacional equivocada sobre la situación en el enclave. Según señaló, el alto el fuego “corre el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está volviendo a la normalidad“, debido a que las autoridades israelíes “han reducido la escala de sus ataques y permitido la entrada en Gaza de cantidades limitadas de ayuda humanitaria“.

“El mundo no debe dejarse engañar” por el genocidio de Israel

La secretaria general fue enfática en que “el mundo no debe dejarse engañar. El genocidio de Israel no ha terminado“. Agregó que “el alto el fuego no debe convertirse en una cortina de humo para el genocidio en curso“.

En ese sentido, reiteró que el “patrón de conducta de Israel en Gaza, incluida la denegación deliberada e ilícita de ayuda para la supervivencia a la población palestina, muchos de cuyos miembros están heridos, desnutridos y en riesgo de sufrir enfermedades graves, sigue amenazando su supervivencia”.

En este contexto, AI demandó el levantamiento del “inhumano bloqueo” y el acceso pleno a insumos básicos para la población. También llamó a la comunidad internacional a mantener la presión: “No es el momento de reducir la presión sobre las autoridades israelíes“.

Finalmente, Callamard exigió que “los líderes mundiales deben demostrar que están realmente comprometidos con el cumplimiento de su obligación de prevenir el genocidio y poner fin a la impunidad“.