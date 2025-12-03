Calculadora Azul: lo que necesita la U de Chile para clasificar a Copa Libertadores 2026

La igualdad ante Coquimbo Unido dejó a la U en un complejo escenario, ya que no depende de sí misma para ser Chile 2 o 3.

La U de Chile hipotecó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras empatar 1-1 ante Coquimbo Unido en la penúltima fecha de la Liga de Primera.

Tras el empate de la UC en su visita a Huachipato y la victoria de O’Higgins sobre Unión Española, los Azules quedaron en el cuarto puesto de la tabla de posiciones a solo una jornada del término del Campeonato Nacional.

De momento, la Universidad Católica se mantiene segunda con 55 puntos, O’Higgins está tercero con 53, y la U se ubica en zona de Sudamericana con 52 unidades.

Considerando lo anterior, Universidad de Chile no depende de sí misma para acceder a la Libertadores mediante el Chile 2 o Chile 3, situación por la cual obliga a los dirigidos por Gustavo Álvarez a sacar la calculadora para revisar las combinaciones de resultados que les sirven para lograr el objetivo.

¿Qué necesita la U de Chile para ir a la Copa Libertadores como Chile 2?

La fórmula que clasifica a la Universidad de Chile a la Copa libertadores como Chile 2 consiste en:

La U debe vencer a Deportes Iquique.

La UC debe perder contra Unión La Calera.

O’Higgins debe empatar o perder frente Everton de Viña del Mar.

Esto necesita la U para abrochar el Chile 3

La opción más viable que tiene la U es el Chile 3, el cual entrega un pasaje a la fase 2 de la Copa Libertadores. Para que el conjunto estudiantil se quede con este cupo, esto debe pasar:

La U debe ganarle a Deportes Iquique.

Que O’Higgins no le gane a Everton.

En caso de que la U iguale ante Iquique, debe esperar que O’Higgins pierda ante los Ruleteros, ya que quedarían con los mismos puntos y los azules se verían beneficiados por una mejor diferencia de gol.

Así está la tabla de posiciones y la lucha por acceder a copas internacionales a una fecha del final: