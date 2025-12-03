Deportes Concepción vs Cobreloa: formaciones, a qué hora y dónde ver la final de la liguilla por el ascenso

El León de Collao y los Loínos buscarán dar el primer golpe en su lucha por ascender a Primera, en un partido que contará con cerca de 30.000 hinchas en las tribunas.

Deportes Concepción y Cobreloa protagonizarán una jornada clave en su luchar por lograr en ascenso a Primera División ante un gran marco de público en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El conjunto Lila viene de imponerse sobre Deportes Copiapó por 2-1 en el marcador global en las semifinales de la liguilla, donde Joaquín Larrivey fue la gran figura.

Por su parte, el equipo de Calama llega a esta instancia tras remontar la serie frente a San Marcos de Arica, cuadro al que venció por 4-3 en el resultado global.

En este contexto, la ida de la final de la liguilla del ascenso promete ser una caldera, ya que estadio estará completamente lleno con 29 mil hinchas en las gradas, un marco de público inédito para un partido de Primera B.

Deportes Concepción vs Cobreloa: a qué hora y dónde ver en vivo la final de la liguilla de ascenso

Deportes Concepción recibirá a Cobreloa en la ida de la final de la liguilla este miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este encuentro se podrá ver en vivo por medio de la señal de TNT Sports y HBO Max.

Con respecto al duelo de vuelta, este se disputará el domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto, Calama.

En aquella jornada se definirá quién volverá a Primera División. La última participación de Deportes Concepción en la liga de honor fue en 2008, mientras que el cuadro loíno descendió en 2024 y buscará subir nuevamente.

Las posibles formaciones de Deportes Concepción y Cobreloa

La formación que presentaría el DT del León de Collao, Patricio Almendra, sería con: Nicolás Araya en el arco; Ariel Cáceres, Claudio Fernández, Diego Carrasco, Jonathan Espínola en defensa; Nelson Sepúlveda, Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Carlos Morales en el mediocampo; Andrés Gillard y Joaquín Larrivey en delantera.

Por su parte, el entrenador de Cobreloa, César Bravo, alista una alineación con: Hugo Araya en portería; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Ronald Guzmán en defensa; Cristian Muga, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma en el centro del campo; Álvaro Delgado, Aldrix Jara y Gustavo Gotti en la ofensiva.