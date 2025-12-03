Terremoto en Colo Colo: la millonaria deuda de Blanco y Negro que complicaría el futuro del Cacique

Las complicaciones de Colo Colo dentro y fuera de la cancha estarían provocando un importante déficit económico, lo cual se podría acrecentar aún más si no obtienen un cupo a Copa Sudamericana.

El 2025 ha sido complejo para Colo Colo. Salvo un “milagro”, no competirán en copas internacionales el próximo año, ya que a una fecha del final del torneo están a tres puntos de Cobresal, que se está quedando con el último cupo de Sudamericana.

Eso dentro de la cancha, porque fuera de ella también enfrenta un escenario difícil. Según consignó El Mercurio, el Cacique tiene una millonaria deuda con un factoring, al cual la dirigencia habría acudido para cubrir todas las pérdidas de la temporada.

Bajo este contexto, Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro (Bloque Vial) advirtió que “si las cosas no se corrigen a la brevedad, podemos llegar a enfrentar problemas muy graves, incluso de tipo financiero“.

En esa línea, otro integrante del directorio manifestó al citado medio que “no me extrañaría un déficit de caja de alrededor de US$ 3 millones, y creciendo“.

Los factores que han golpeado las arcas de Colo Colo

El momento financiero de Colo Colo no es el mejor, lo cual se explica por varios factores. El club tiene la planilla más cara del fútbol chileno, destinando cerca de 1.400 millones de pesos al mes en concepto de sueldos.

Lo anterior, se suma a la temprana eliminación de Copa Libertadores, las sanciones de Conmebol, las pérdidas por recaudación (partidos sin público por incidentes contra Fortaleza) y la indemnización de Jorge Almirón.

A medida de que el déficit fue creciendo, la dirigencia de ByN habría recurrido a un factoring (producto financiero para obtener liquidez inmediata). “Cuando salimos de la quiebra, una de las condiciones era que no se podía pedir dinero a los bancos. Colo Colo y la U no son objeto de créditos bancarios. Entonces hay que pedir dinero en otro lado“, expusieron desde Pedrero al citado medio.

La desconocida deuda que afecta al cuadro Popular sería de más de 2 mil millones de pesos, lo cual golpea duramente el estado financiero del club, luego de que esta semana fueran demandados por Darío Lezcano, quien acudió a la FIFA por el no pago del arriendo de su pase, correspondiente a 870 mil dólares.

Lo anterior, podría perjudicar aún más a la institución si no logra clasificar a Copa Sudamericana, donde podría recibir 240 mil dólares por la eliminatoria contra otro club nacional y 1,8 millones de dólares en caso de meterse en fase de grupos.