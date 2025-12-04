¿Qué canales transmitirán los duelos simultáneos? La programación de la fecha 30 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Este fin de semana se termina la Liga de Primera 2025 del fútbol chileno con la disputa de la fecha 30, la cual tendrá diversos partidos en simultáneo, donde se definirán los clasificados a copas internacionales y se conocerá al segundo equipo que descenderá a Primera B.
En el marco de la lucha por obtener el Chile 2 y 3 para acceder a Copa Libertadores, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera. En paralelo, la U de Chile visitará a Deportes Iquique y O’Higgins enfrentará a Everton, que pelea por no descender al igual que los Dragones Celestes.
Respecto al campeón, Coquimbo Unido cerrará su brillante temporada enfrentando a Unión Española, que concretó su descenso la fecha pasada.
Tras ello, el domingo culminará el Campeonato Nacional con la lucha por acceder a Copa Sudamericana, donde Colo Colo recibirá a Audax Italiano en el Estadio Monumental y Cobresal visitará a Ñublense.
La programación completa de la fecha 30 de la Liga de Primera del fútbol chileno
Viernes 5 de diciembre
- Palestino vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. TNT Sports Premium y HBO MAX.
Sábado 6 de diciembre
- Universidad Católica vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Claro Arena. TNT Básico y HBO MAX.
- Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones. TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Coquimbo Unido vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Space y HBO MAX.
- Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Municipal Lucio Fariña. TNT Series y HBO MAX.
- O’Higgins vs. Everton. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente. Mega 2, HBO MAX.
Domingo 7 de diciembre
- Colo Colo vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Monumental. TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Ñublense vs. Cobresal. 18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún. TNT Sports Básico y HBO MAX.