¿Qué canales transmitirán los duelos simultáneos? La programación de la fecha 30 de la Liga de Primera del fútbol chileno

La Liga de Primera se definirá con varios partidos simultáneos, en el marco de la lucha por acceder a copas internacionales y por no descender.

Este fin de semana se termina la Liga de Primera 2025 del fútbol chileno con la disputa de la fecha 30, la cual tendrá diversos partidos en simultáneo, donde se definirán los clasificados a copas internacionales y se conocerá al segundo equipo que descenderá a Primera B.

En el marco de la lucha por obtener el Chile 2 y 3 para acceder a Copa Libertadores, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera. En paralelo, la U de Chile visitará a Deportes Iquique y O’Higgins enfrentará a Everton, que pelea por no descender al igual que los Dragones Celestes.

Respecto al campeón, Coquimbo Unido cerrará su brillante temporada enfrentando a Unión Española, que concretó su descenso la fecha pasada.

Tras ello, el domingo culminará el Campeonato Nacional con la lucha por acceder a Copa Sudamericana, donde Colo Colo recibirá a Audax Italiano en el Estadio Monumental y Cobresal visitará a Ñublense.

La programación completa de la fecha 30 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Viernes 5 de diciembre

Palestino vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. TNT Sports Premium y HBO MAX.

Sábado 6 de diciembre

Universidad Católica vs. Unión La Calera. 18:00 horas . Claro Arena. TNT Básico y HBO MAX.

. Claro Arena. Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones. TNT Sports Premium y HBO MAX.

Estadio Tierra de Campeones. Coquimbo Unido vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Space y HBO MAX.

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Municipal Lucio Fariña. TNT Series y HBO MAX.

Estadio Municipal Lucio Fariña. O’Higgins vs. Everton. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente. Mega 2, HBO MAX.

Domingo 7 de diciembre