¿Fernando Ortiz continúa en Colo Colo? Comienza la poda en el Cacique de cara a la temporada 2026

Mientras se define el futuro de Ortiz en la banca alba, estos serían los primeros cortados de Colo Colo para el próximo año.

Tras un año para el olvido, Colo Colo inicia su proceso de reestructuración de cara a la temporada 2026 luego de no clasificar a torneos internacionales, donde una de las principales incógnitas tiene que ver con el futuro del entrenador Fernando Ortiz.

Tras quedar octavo de la Liga de Primera del fútbol chileno, la situación del adiestrador trasandino está en suspenso, ya que en su contrato existe una cláusula de salida en caso de que no se lograra un cupo internacional.

En este marco, el Fernando Ortiz manifestó sus deseos de continuar en la banca de Colo Colo tras la derrota ante Audax Italiano, sin embargo, todo dependerá de la evaluación que haga la dirigencia, que se reunirá este miércoles para definir su continuidad.

Los jugadores que no entran en los planes de Colo Colo de cara a la temporada 2026

Previo a esto, el Cacique habría comenzado a zanjar el futuro de ciertos jugadores para el próximo año. De acuerdo a La Tercera, uno de ellos sería el defensor Emiliano Amor, quien termina contrato y no renovará. Otro que no estaría en los planes para 2026 sería Óscar Opazo, al igual que Mauricio Isla.

Marcos Bolados y Salomón Rodríguez tampoco serían considerados. En este sentido, a Bolados se le buscaría una salida, mientras que al uruguayo buscarían venderlo para recuperar una parte de la inversión de más de 2 millones de dólares que hicieron a inicios de este año.

Respecto al ex capitán Esteban Pavez, también podría salir del club tras quedar fuera de las nóminas en la recta final del Campeonato Nacional.

Quien se suma a estos nombres es Sebastián Vegas, que según consignó En Cancha, se despidió de sus compañeros este lunes y agradeció vestir la camiseta alba, por lo que no regresaría a Pedrero tras sus vacaciones.

Para zanjar lo anterior y definir la continuidad del DT Fernando Ortiz, el directorio de Blanco y Negro se reunirá este miércoles para determinar las primeras medidas para reconstruir el proyecto deportivo.