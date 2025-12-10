Ortiz seguirá como DT: qué jugadores dejarán Colo Colo y cómo Isla evidenció su molestia

El técnico trasandino dirigió nueve partidos en Colo Colo este 2025, de los que ganó cuatro, empató uno y perdió los otros cuatro.

Fuera de cualquier torneo internacional en la temporada 2026, Colo Colo comenzó a planificar la próxima campaña, y este miércoles los directivos de Blanco y Negro confirmaron tanto la continuidad del entrenador Fernando Ortiz como la salida de cinco jugadores del plantel de honor, entre ellos Mauricio Isla.

Pese a que el técnico trasandino no cumplió con el objetivo que le pusieron al asumir, y que de los nueve partidos en que estuvo en la banca ganó cuatro, empató uno y perdió los otros cuatro, los dirigentes del Cacique lo ratificaron en su puesto.

Tras confirmar la permanencia de Ortiz, los directivos de Colo Colo se enfocaron en la renovación del plantel, cuyo paso inicial consistió en definir a los primeros en dejar el club popular.

Los cortados en Colo Colo y la molestia de Mauricio Isla

De acuerdo con lo resuelto por la directiva de Blanco y Negro, los jugadores que no seguirán en el plantel con miras a la temporada 2026 son Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Matías Moya y Mauricio Isla.

A ellos se podría sumar el caso pendiente del canterano Alexander Oroz, cuya continuidad se decidirá en las próximas semanas.

Uno de los argumentos que se evaluaron a la hora de decidir tuvo que ver con los elevados sueldos de algunos de los jugadores que dejarán el club.

Uno de ellos es precisamente Mauricio Isla, quien este miércoles evidenció su molestia por la decisión del club al borrar cualquier referencia a Colo Colo en su cuenta de Instagram.