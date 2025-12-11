Bombazo televisivo: TNT Sports transmitirá la Copa Libertadores y Sudamericana en Chile

La Conmebol publicó los resultados de las licitaciones de los derechos de transmisión para sus torneos y se confirmó un gran cambio a partir del 2027.

A partir de 2027 la transmisión de la Copa Libertadores y Sudamericana tendrá un importante cambio, debido a que TNT Sports se sumará a la emisión de las competiciones Conmebol.

El ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer recientemente los resultados de la licitación de sus torneos de clubes, donde también se incluye la Recopa, que la disputan los campeones Libertadores y Sudamericana.

En este sentido, se confirmó que ESPN continuará transmitiendo los partidos, pero ahora se los deberá repartir con la señal deportiva de Warner Bros. Discovery: TNT Sports.

Esto debido a que tanto TNT Sports como ESPN se quedaron con la licitación de Libertadores y Sudamericana entre los años 2027 y 2030. En el caso de esta última competición, DSports también tendrá los derechos televisivos, al igual que en los últimos años.

Cómo se dividirán las transmisiones de Copa Libertadores y Sudamericana en Chile y Sudamérica

De esta forma, así se distribuirán las transmisiones de los torneos Conmebol para el ciclo 2027-2030:

Copa Libertadores: Plataformas abiertas: TNT Sports y Ecuavisa (Ecuador). Plataformas de pago: ESPN y TNT Sports a través de HBO MAX.

Copa Sudamericana: Plataforma abierta: TNT Sports. Plataformas de pago: ESPN y Directv.

Recopa Sudamericana: Plataforma de pago de ESPN.



Ahora, lo que resta definir es cuál será la plataforma abierta que tendrá TNT Sports, ya que al menos un partido por semana se transmitirá en una señal de este tipo.