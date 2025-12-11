Así quedaron las llaves de semifinales de la renovada Supercopa 2026: la fecha en que se jugaría

Tras la definición de la Copa Chile 2025, ya se conocieron los emparejamientos de los equipos que animarán el nuevo formato de la Supercopa.

Tras la final de la Copa Chile 2025, donde Huachipato se impuso sobre Deportes Limache a través de los lanzamientos penales y conquistó el título, se definieron los equipos y las llaves de la Supercopa 2026.

En la próxima temporada se estrenará un nuevo formato de la competición, ya que dejará de ser un partido único para ser un mini torneo con cuatro clubes que disputarán semifinales, cuyo modelo replica al que se usa en el fútbol español

Los equipos que se medirán en la Supercopa 2026 y cómo quedaron las llaves

Los equipos que animarán la renovada Supercopa del fútbol chileno son el primero y segundo de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, y el campeón y subcampeón de la Copa Chile 2025.

Considerando lo anterior, los equipos que jugarán el torneo serán: Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache.

En este sentido, las semifinales quedaron de esta forma:

Huachipato vs Universidad Católica

Coquimbo Unido vs Deportes Limache

Si bien no es una fecha confirmada por parte de la ANFP, la Supercopa 2026 se jugaría entre el 21 y 24 de enero, marcando el inicio de la temporada del fútbol chileno y una semana antes del comienzo de la Liga de Primera.