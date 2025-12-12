ANFP definió las fechas y la sede de la Supercopa 2026 del fútbol chileno

El renovado torneo que contará con cuatro equipos ya comienza a tomar forma para dar el puntapié inicial a la temporada 2026.

La ANFP comienza a delinear lo que será la temporada 2026, y en este sentido, alistan los detalles de la competición que abrirá la actividad el próximo año: la Supercopa.

Tras la aprobación de las Bases de los torneos de Primera División y Primera B, que tendrán significativos cambios, durante esta jornada se dieron a conocer las fechas en que se disputará la Supercopa y la sede que albergaría los encuentros.

Los cruces quedaron definidos luego de la culminación de la Copa Chile: Huachipato se medirá ante la Universidad Católica y Coquimbo Unido chocará contra Deportes Limache.

Las fechas y la sede de la Supercopa 2026 del fútbol chileno

Se resolvió que el martes 20 y miércoles 21 de enero se disputarán las semifinales entre los equipos ya mencionados, donde quienes resulten ganadores se enfrentarán en la final que se llevará a cabo el sábado 24 de enero.

Respecto a la sede de la Supercopa 2026, Radio ADN informó que el Estadio Sausalito de Viña del Mar albergará los tres duelos que darán puntapié inicial al fútbol chileno el próximo año.

De los cuatros clubes que protagonizarán esta renovada versión del certamen, el único que ha levantado el título es la UC, que además, tiene la posibilidad de convertiste en el máximo ganador de la Supercopa con cinco títulos, superando por uno a Colo Colo, con quien están igualados en la cima de la lista con cuatro.