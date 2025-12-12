Minutos Sub 21 y nuevo sistema de clasificación: los importantes cambios del fútbol chileno para la temporada 2026

Revisa todos los cambios que se aprobaron para la próxima temporada del fútbol chileno, donde destaca la denominada Ley Tiago Nunes.

El balón dejó de rodar este año en el fútbol chileno, situación por la cual la ANFP ya comienza a definir el diseño de la temporada 2026, donde ya se aprobaron las Bases de los campeonatos de Primera División y Primera B, las cuales contienen varios e importantes cambios.

De partida, la temporada 2026 tendrá más duelos, los cuales se disputarán desde enero a diciembre, a diferencia de los años anteriores. En este sentido, la Supercopa ahora es de cuatro equipos y también se añadirá un nuevo torneo: la Copa de la Liga, en la que competirán los 16 clubes de Primera División.

Respecto a la estructura que seguirán estos torneos, se incorporarán diversos ajustes que serán vitales en la planificación de los clubes.

Cambios a la regla de minutos Sub 21

El mínimo de minutos que los clubes deben alinear juveniles en el año seguirá siendo de 1.890, pero ahora habrá una flexibilidad adicional.

Los jugadores sub 21 ahora podrán sumar hasta 120 minutos por partido, lo que significa que dos futbolistas podrán totalizar más de los 90 minutos del partido entre sí.

Sumado a ello, los juveniles extranjeros con residencia definitiva también serán válidos para cumplir el minutaje. Lo anterior, le da una nueva posibilidad a los equipos para reforzar sus respectivos planteles.

La denominada Ley Tiago Nunes

Otra modificación que se aprobó es que la banca pasará de tener siete a nueve jugadores, lo cual le brinda a los entrenadores más alternativas para realizar cambios.

Esta idea se le conoce como Ley Tiago Nunes, ya que el ex entrenador de la UC lo había propuesto en 2024 cuando recién había llegado al cuadro Cruzado: “Lo ideal sería convocar más jugadores en un partido, como es en la Copa Libertadores”, dijo en aquella ocasión.

Cambios en sistema de clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana

En los cupos para acceder a Copa Libertadores, el Chile 1 y Chile 2 continuarán siendo para el campeón y subcampeón de la Liga de Primera, respectivamente.

El cambio en este ámbito será que el Chile 3 y Chile 4, puesto que ya no será directamente para el tercero de la tabla y para el campeón de Copa Chile.

El tercer cupo a la Libertadores ahora será para el ganador de la Copa de la Liga, mientras que el cuarto se definirá con un partido único entre el campeón de Copa Chile y el tercero de la tabla de la Liga de Primera. El perdedor de aquel duelo, irá a Copa Sudamericana.

Adiós a las reprogramaciones de partidos en la Liga de Primera

Con la finalidad de reducir las suspensiones y reprogramaciones de los partidos, cada club deberá inscribir un estadio titular y tres alternativos.

Junto con ello, se estableció que cualquier complicación respecto a la disponibilidad de los recintos deportivos se tendrá que notificar con 96 horas de antelación. En caso contrario, los equipos se arriesgan a multas de 1.000 UF (39 millones de pesos) y se dará por perdedor al local.