El resquicio normativo que remece al fútbol chileno: Unión Española y Deportes Iquique solicitan anular sus descensos

Una contradicción entre las Bases del torneo y el Reglamento de la ANFP podría evitar la caída a la B de ambos equipos, que ya presentaron un reclamo para aclarar el lío normativo.

La temporada del fútbol chileno de Primera División terminó en la cancha, pero en el escritorio se sigue jugando la lucha por no descender, donde Unión Española y Deportes Iquique juegan sus últimas cartas y apelan a un “vacío legal” que los podría mantener en la división de honor.

Los Hispanos finalizaron últimos con 21 puntos, mientras que los Dragones Celestes quedaron penúltimos con 24 unidades, sentenciando su caída a la Primera B. Sin embargo, ambos equipos buscan dejar sin efecto su descenso acusando una contradicción entre las Bases del torneo y el Reglamento General de la ANFP, la cual viene desde 2019.

En detalle, las bases del torneo señalan en su artículo 88 que el último y penúltimo de la tabla bajan a la B, pero el reglamento de la ANFP que rige desde 2024, expone otra situación.

El artículo 90 del reglamento señala que “finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueren los menores”.

Lo anterior, cambiaría todo el panorama, ya que las instituciones afirman que el reglamento está por sobre las bases de la Primera División. De hecho, en el artículo 91 del documento se indica que “las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”.

De acuerdo a los cálculos, los equipos descendidos ya no serían Unión (1,16) e Iquique (1,20), sino que serían Deportes La Serena (0,9) y Deportes Limache (1,03), ya que tienen los peores promedios en los últimos campeonatos.

Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos ante el directorio de la ANFP

Frente a esta situación, el dueño de Unión Española, Jorge Segovia, reconoció que “estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”, situación por la cual realizó una presentación junto con Iquique en el Consejo de Presidentes de la ANFP.

Bajo este contexto, las instituciones enviaron una carta al directorio para anular sus descensos, reiterando que, a su juicio, el reglamento está por encima de las bases al momento de tomar una determinación.

“En consecuencia, la supuesta antinomia en realidad no existe puesto la norma la supremacía normativa de los Estatutos y Reglamento, así como también la expresa mención que hace el artículo 91 del Reglamento implican la ausencia total de validez de la norma contenida en las Bases“, señala, según consigna La Tercera.

En caso de que no se cumpla con lo que se expone en el reglamento, los denunciantes acusan una grave falta: “Una aplicación de normativa distinta a la del Reglamento vigente a partir del 12 de junio de 2024 supone un acto ilegal que vulnera los derechos de los clubes asociados y la certeza jurídica que la actividad deportiva necesita y merece“.