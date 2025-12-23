¿Fin a los clásicos al mediodía? los cambios que plantean TNT Sports y la ANFP en las programaciones del fútbol chileno en 2026

Las programaciones de los duelos de Primera División podrían ser muy diferentes en comparación a los últimos años, donde los clásicos podrían volver al horario prime.

El fútbol chileno tendrá diversos cambios en la temporada 2026, tanto en materia de torneos como en las transmisiones de los partidos, los cuales aumentarán y se llevarán a cabo en los 12 meses del año.

En este contexto, este martes el Consejo de Presidentes de la ANFP votará si aprueba o rechaza los puntos que contempla el Cuaderno de Cargos, donde hay varias solicitudes por parte de TNT Sports.

Según consigna Radio ADN, en este documento se proponen diferentes cambios en las programaciones de los encuentros y de los clásicos del balompié nacional.

Los cambios que se proponen para las programaciones del fútbol chileno en la temporada 2026

En este marco, se contempla que solo se puedan programar seis duelos por día en las fechas de Primera División y que no se jueguen más de dos partidos en simultáneo, a excepción de las jornadas finales.

Otros de los puntos señala que “el partido de mayor interés para la audiencia procurará ser asignado al cierre de cada día y transmitido en horario prime televisivo“. Lo anterior, tiene relación con la franja horaria entre las 19:00 y 23:00 horas.

De esta forma, queda en evidencia la intención de TNT Sports de que los denominados “clásicos” se transmitan en la tarde, dejando atrás los enfrentamientos de este tipo a las 12:00 horas.

Sumado a ello, se expone la intención de que no se programen encuentros antes de las 18:00 horas en caso de que se disputen en días hábiles.

No obstante, estas indicaciones son “sin perjuicio de las decisiones de la autoridad competente“, como las respectivas delegaciones presidenciales, que pueden modificar lo dispuesto de acuerdo a sus facultades.