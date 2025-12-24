En qué consiste la Kings League, el Mundial que jugará Chile y tendrá a Arturo Vidal como capitán

“Ya que no fuimos al Mundial, al menos vamos a éste”, sostuvo Vidal sobre la competición que será transmitida a través de Canal 13.

Arturo Vidal se encuentra de vacaciones, y antes de poner su foco en la próxima temporada de Colo Colo, el volante se prepara para otro desafío: la Kings League World Nations 2026, donde será capitán de Chile y confirmó su nómina.

La edición internacional del torneo que crearon Ibai Llanos y Gerard Piqué reunirá a las 20 mejores selecciones de fútbol de streamers, donde también estarán presentes varios ex futbolistas.

El certamen de fútbol 7 se disputará en Sao Paulo, Brasil, entre el 3 y 17 de enero y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Canal 13. Quienes comandarán a La Roja son Arturo Vidal y el streamer Shelao, que a diferencia del futbolista, si podrá estar presencialmente en el evento.

Qué es la Kings League World Nations 2026, el torneo que tendrá a Arturo Vidal como capitán de Chile

En esta competencia que mezcla el mundo del fútbol con el stream contempla a 20 selecciones, quienes estarán comandadas por importantes figuras, tales como Robert Lewandowski (Polonia), James Rodríguez (Colombia), Wesley Sneijder (Países Bajos), Sergio Kun Agüero (Argentina), entre otros.

Dentro de la nómina de Chile, se encuentran destacados ex futbolistas como Mathias Vidangossy, Christian Vilches, Matías Donoso y Exequiel Luna.

“Me gusta mucho ser pioneros en traer esto a Chile, es algo importante y no nos podemos quedar atrás”, expresó Vidal, añadiendo que “seguramente esto va ser furor acá porque la selección de Chile va a jugar con buenos equipos y fuertes, y es un deporte lindo que está creciendo mucho. Ya que no fuimos al Mundial, al menos vamos a éste, así que todos tenemos que apoyar a Chile”.

Respecto al reglamento de la Kings League, los partidos son en formato futbolito (7 vs 7) y duran 40 minutos (dos tiempos de 20).

Los cambios son ilimitados y cada equipo cuenta con un pedido de VAR, el cual se pierde si la reclamación no es acertada.

Grupos de la Kings League World Nations 2026.

Cómo y dónde ver en vivo la Kings League World Nations 2026

El Mundial de la Kings League 2026 se transmitirá en vivo en Chile a través de la señal de Canal 13 y la plataforma 13 Go.