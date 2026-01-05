A qué hora y dónde ver en vivo a Alejandro Tabilo en la primera ronda del ATP de Hong Kong

Alejandro Tabilo remontó un partidazo y se metió en el cuadro principal del certamen. En caso de avanzar, en segunda ronda tendría un duro rival.

Alejandro Tabilo (81°) comenzó de buena forma el 2026 y se instaló en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong tras superar con éxito la qualy.

En la última ronda de las clasificatorias, el tenista nacional se impuso sobre el chino Yi Zhou (248°) por 4-6, 6-4 y 6-3, en un duelo que se extendió por dos horas.

Ahora, el dos de Chile deberá prepararse para su próximo desafío: enfrentar al estadounidense Michael Mmoh (285°) por la primera ronda del certamen.

Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo en el ATP de Hong Kong

Esta no será la primera vez que Tabilo mida fuerzas con el norteamericano, ya que registran un duelo previo. Fue en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells de 2021, que terminó con victoria para el chileno por 6-3 y 6-4.

Respecto al perfil del rival de Jano, él tiene 27 años y no tiene títulos ATP, mientras que el zurdo nacido en Canadá ha conquistado tres títulos, y de momento de ubica en el casillero 79° del ranking live, tras sus últimas dos victorias.

El encuentro válido por la primera ronda del ATP de Hong Kong entre Alejandro Tabilo y Michael Mmoh se disputará durante la madrugada de este martes 6 de enero, a eso de las 03:40 horas (de Chile) en la Cancha 2.

Este partido se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming de Disney+.

En caso de que Tabilo se imponga sobre su rival, en la segunda ronda enfrentará al ruso Karen Khachanov (17°), quien pasó bye en primera fase por ser el cuarto sembrado del torneo.