“Estoy dolido”: Ferrero detalló los motivos del quiebre con Carlos Alcaraz

El entrenador que estuvo junto al número uno del mundo durante siete años, rompió el silencio y se refirió por primera vez a la separación profesional.

Juan Carlos Ferrero rompió el silencio y se refirió a la ruptura con el tenista español Carlos Alcaraz, a quien entrenó hasta hace unas semanas.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando se anunció la separación profesional entre Ferrero y Alcaraz, y en este contexto, el entrenador reveló detalles del quiebre y cómo se ha tomado esta situación, manifestando que se siente “dolido”.

En conversación con Marca, el valenciano expresó que “es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí”.

Ferrero se sinceró sobre la ruptura con Carlos Alcaraz

Siguiendo en esa línea, Ferrero detalló que “ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir“.

“Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos”, agregó.

Tras ello, el entrenador comentó que “yo creo que el año ha sido muy bueno a nivel de resultados y la relación entre los dos ha sido todo el año espectacular. No hemos tenido peleas en ningún momento. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir”.

“Ahora mismo yo estoy dolido. Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos. Ahí entran muchas experiencias vividas. Creo que va a tomar un tiempo”, cerró Ferrero tras su quiebre con Alcaraz.