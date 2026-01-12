La motosierra pasa por el fútbol europeo: el Real Madrid despide a Xabi Alonso y se suma a ola de salidas

Alonso se suma así a los despidos de Ruben Amorim y Enzo Maresca en el época de Año Nuevo que utilizan los clubes para cambiar de entrenador.

La era de Xabi Alonso en el Real Madrid llegó a su fin. Lo que era un anhelo para los merengues tras su histórico paso por el Bayer Leverkusen terminó siendo un caso donde la realidad no logró alcanzar las expectativas: con apenas 34 partidos dirigidos, Alonso no logró cumplir si quiera un año en el banquillo del Santiago Bernabéu de los tres que estipulaba su contrato.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo“, profesa el comunicado del club, donde además de agradecer el trabajo del ex mediocampista aseguraron que “siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid“.

El paso de Alonso quedó marcado por sus tensiones con algunos jugadores del plantel, siendo el caso más emblemático el de Vinícius Júnior, con varios futbolistas molestos por su gestión y la imposición de varios cambios rigurosos desde su llegada en materia táctica y de disciplina, a diferencia del estilo más relajado que impulsaba Carlo Ancelotti.

El Madrid atravesó una racha negativa entre noviembre y diciembre, donde solo ganó tres de sus nueve partidos en todas las competiciones, luego de sufrir su primera derrota de la temporada en casa ante el Celta de Vigo y su primera derrota en casa en la Champions League contra el Manchester City. Antes de ese último partido, la directiva del club merengue ya discutía la continuidad de Alonso.

Pese a no tener resultados desastrosos, el Rey de Europa exige estar constantemente cosechando logros. La derrota del fin de semana ante el FC Barcelona en la Supercopa de España junto con la distancia de cuatro puntos que mantienen en La Liga —competición donde los blaugranas son líderes— terminaron por sacar de su puesto a Alonso, quien será reemplazado por Álvaro Arbeloa, también ex jugador del club.

Xabi Alonso en el Real Madrid: el último caso de la ola de despidos de Año Nuevo en Europa

La salida de Xabi Alonso marca lo que probablemente será el gran terremoto de la época de despidos en Europa, donde el límite de Año Nuevo es utilizado como fecha para renovar aires, sobre todo en los clubes de Inglaterra. El caso de Enzo Maresca en el Chelsea y Ruben Amorim en el Manchester United son la última prueba de ello.

De tal forma, Thomas Frank del Tottenham Hotspur y Nuno Espírito Santo del West Ham son dos de los grandes candidatos a ser removidos de sus cargos. Frank no gana un partido desde la última semana de 2025y fue eliminado tempranamente de las copas domésticas; mientras que Espírito Santo alcanzó a sumar 10 partidos sin ganar hasta su último encuentro en la FA Cup ante el Queen Park Rangers.

Otro que ha sido cuestionado en la Premier League a lo largo de la temporada fue Arne Slot en el Liverpool, que ha ganado mayor respaldo a medida que ha avanzado tras un inicio desastroso. Fuera de Inglaterra, y en un caso especial, se rumorea que Luis Enrique abandonará el banquillo del PSG al cierre de la presente campaña para buscar nuevos desafíos.