Alexis Sánchez apoyó a Matías Almeyda y aseguró que llegó al Sevilla “por amor”

“Tenía la opción de irme a Brasil, a Chile también, y quise quedarme acá porque creo que Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores”, apuntó el tocopillano.

El goleador histórico de La Roja, Alexis Sánchez, apoyó este jueves el trabajo que realiza el entrenador Matías Almeyda, a la vez que descartó su eventual salida del Sevilla tras aseverar que llegó al cuadro andaluz “por amor”.

El tocopillano tuvo una larga conversación con la prensa deportiva hispana, ocasión en la que apoyó decididamente al técnico trasandino.

“Matías lo está haciendo muy bien. Si preguntas a Guardiola si quiere venir al Sevilla, que estuvo a punto de descender, se lo pensaría. No cualquiera viene a un equipo sin comprar jugadores, sin poder pagar tanto sueldo“, manifestó el delantero.

“Matías vino. Le gustan los desafíos. Es un desafío importante y creo que estamos en buen camino”, complementó.

Sobre el irregular momento deportivo que vive su equipo, sostuvo que “necesitamos conectar, no desesperar, que nos juega en contra”.

Alexis Sánchez aseguró que llegó al Sevilla “por amor”

El goleador recalcó su compromiso con el equipo andaluz y enfatizó que a esta altura de su carrera “me gusta ganar. Podría irme a mi casa, si gané todo”.

Luego, Alexis Sánchez planteó que “vine aquí a perder dinero” y que llegó al Sevilla “por amor, a a enseñar a los chicos y disfrutar del fútbol todos los días (…) disfruto del fútbol”.

Explicó que en sus inicios, “cuando tuve alguien mayor al lado, me gustaba que me explicara o me ayudara. Trato de ayudarles, tienen capacidad, son buenos para el fútbol, lo veo en los entrenamientos todos los días. La tranquilidad te lleva a estar unidos, así sale todo adelante. Calidad hay y jugadores hay”, recalcó.

En esa línea, descartó de plano partir del club en el corto plazo. “Yo estoy feliz aquí con el cuerpo técnico, los jugadores y con todos. Firmé por un año, siempre trato de dar lo mejor. Mientras no me sienta bien físicamente y mentalmente, yo soy responsable y doy un paso al costado“, argumentó.

Sobre la opción de volver a La Roja, Alexis indicó que “siempre he estado disponible, pero está en un proceso. El último Mundial jugué dos partidos, pasé con lesiones y problemas, y no tuve el tiempo de jugar con mi selección. Están las ganas, y guiar a los más jóvenes como estoy haciendo acá. No quiero ser un ejemplo, quiero hacer algo que me gusta, amo el fútbol y si ellos lo ven como un ejemplo, ayudar es lo que más me gusta”, concluyó.