Los motivos por los que Roberto Carlos fue hospitalizado en Brasil

El embajador del Real Madrid afirmó que “ahora ya estoy bien”, enviando un mensaje de tranquilidad luego de su extensa intervención.

Roberto Carlos, ex futbolista brasileño de legendaria trayectoria en el Real Madrid y la selección de Brasil, continúa hospitalizado en São Paulo luego de que los médicos de su país detectaran un problema cardíaco severo durante una revisión médica de rutina.

El ex lateral izquierdo se encontraba en tierras cariocas para pasar las fiestas junto a su familia y aprovechar su estadía para someterse a controles médicos relacionados con un trombo en una pierna, dolencia que le ha generado molestias en el pasado.

Según informó el diario AS, Roberto Carlos acudió inicialmente a un centro sanitario para una revisión vascular, pero durante los exámenes los especialistas decidieron realizar una resonancia magnética de cuerpo completo. Fue en ese procedimiento cuando se detectó una alteración significativa en el funcionamiento de su corazón: un porcentaje importante del órgano no estaba funcionando correctamente, lo que llevó a los médicos a recomendar una intervención urgente.

La operación consistió en la colocación de un catéter. Aunque el procedimiento estaba previsto para durar cerca de 40 minutos, se extendió durante casi tres horas debido a complicaciones surgidas en el quirófano. Pese a ello, la cirugía concluyó con éxito y el ex futbolista salió fuera de riesgo.

El post operatorio de Roberto Carlos en Brasil

Tras la intervención, Roberto Carlos se mantiene estable y bajo observación médica en el hospital, donde permanecerá al menos 48 horas para monitorear su evolución y prevenir eventuales complicaciones. El propio ex jugador transmitió tranquilidad en breves declaraciones recogidas por AS: “Ahora ya estoy bien”, afirmó, buscando llevar calma a su entorno y a los seguidores del fútbol.

Actualmente embajador del Real Madrid y residente habitual en España, Roberto Carlos había decidido realizar estos chequeos médicos como parte del seguimiento habitual que mantienen muchos ex deportistas de élite tras el retiro. En su caso, el control resultó clave para detectar a tiempo el problema cardíaco y recibir el tratamiento adecuado.

La noticia generó preocupación en el mundo del fútbol, especialmente entre los hinchas del Real Madrid, club en el que Roberto Carlos jugó entre 1996 y 2007 y con el que ganó tres Champions League, cuatro Ligas y numerosos títulos internacionales. Con Brasil, fue campeón del mundo en 2002 y se consolidó como uno de los laterales más influyentes de la historia del fútbol.