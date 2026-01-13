¿Boicot al Mundial 2026? Casi 17.000 entradas habrían sido canceladas por clima político en Estados Unidos

Preocupaciones por la seguridad y el clima político agitan la antesala del torneo; la FIFA programó una cumbre de emergencia para abordar el tema.

Un número significativo de seguidores del fútbol ha generado preocupación en la organización del Mundial 2026, luego de que se informara que casi 17.000 aficionados habrían cancelado sus solicitudes de entradas en cuestión de horas en Estados Unidos. El movimiento llevó a la FIFA a programar una reunión de emergencia para esta semana con el fin de abordar la situación.

La cifra reportada de cancelaciones —si bien no representa tickets vendidos oficialmente cancelados— podría estar vinculada al retiro de solicitudes en la tercera fase de venta de entradas, incluyendo la llamada “selección aleatoria” o compras canalizadas a través de asociaciones nacionales. El reporte fue realizado por Roya News y difundido también por Ticket News.

Dicha etapa ha generado críticas debido a los altos precios y procesos complejos que muchos seguidores han considerado inaccesibles o injustos.

La organización del torneo estima que entre 5,5 y 6,5 millones de aficionados viajarán para presenciar los partidos, lo que podría convertir a la edición 2026 en la más concurrida de la historia, superando los 3,6 millones de asistentes registrados en 1994.

El boicot por las entradas del Mundial en Estados Unidos

El surgimiento de etiquetas como #BoycottWorldCup en redes sociales refleja cómo una parte de la comunidad internacional vincula las bajas en compromisos de asistencia con preocupaciones sobre el clima político y la seguridad en Estados Unidos, más allá de la organización del propio torneo.

Entre las razones que citan los usuarios están situaciones de tensión migratoria y casos de violencia policial, aspectos que han encendido el debate sobre si es un entorno adecuado para el evento futbolístico más grande del mundo.

La reunión extraordinaria que prepara la FIFA aún no tiene agenda pública, pero se espera que incluya a altos funcionarios de la federación, representantes de asociaciones miembros y organizadores del Mundial. La discusión podría centrarse en la seguridad de los aficionados, comunicación estratégica y medidas para frenar la creciente percepción de riesgo o rechazo hacia el torneo.