Las razones del senador Sebastián Keitel para apoyar a Natalia Duco como futura ministra del Deporte

El senador Sebastián Keitel confirmó su disposición a apoyar el nombramiento de la ex lanzadora de bala, Natalia Duco, como futura ministra del Deporte del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

A la vez, el ex atleta recordó que él recomendó el nombre de Natalia Duco, y sostuvo que “me parece que esa opinión se escuchó y yo lo agradezco”.

“Cuando empezó a correr mi nombre y otros, inmediatamente pensé en ella. Yo no, porque todavía estoy con un compromiso con el poder legislativo; me quedan cuatro años como senador y es una muy linda experiencia“, manifestó.

Agradeció que lo consideraran para el cargo, “pero cuando me preguntaron por quién me inclinaba, Natalia me pareció un súper buen nombre y por eso lo comenté y hasta ahí llegó mi empujón“, sostuvo Keitel en la entrevista que le concedió a La Tercera.

Las razones de Sebastián Keitel para apoyar a Natalia Duco

Keitel tuvo palabras de elogio hacia la atleta y sostuvo que su eventual nombramiento como titular del Mindep a partir del 11 de marzo, “me parece muy bien”.

“Natalia es una mujer deportista olímpica, campeona del mundo junior, finalista en los Juegos Olímpicos, es psicóloga de profesión y ha estado muy metida a través de los municipios y, recientemente, fue parte del IND. Además, conoce mucho del mundo deportivo como tal y lo que ha hecho tras su retiro“, argumentó.

“Entonces, creo que es un conjunto de cosas que son muy importantes en el momento de analizar quién puede liderar el deporte en Chile. Así que yo creo que es una muy buena elección y, si no me equivoco, es la primera atleta mujer olímpica en ser ministra del Deporte“, complementó.

En esa línea, planteó que “sería increíblemente bueno para el deporte, no solamente competitivo, sino que para el deporte masivo en este país. Hay una serie de razones por las que este país está tan enfermo y con pocas oportunidades para el deporte y los deportistas en general. Y estoy seguro de que ella lo haría muy bien“.

Respecto de un eventual subsecretario, Keitel manifestó que “si yo fuera ministro”, elegiría para el cargo al ex subsecretario de Deportes bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Otero. “Es un tremendo tipo, con una enorme capacidad de gestión, buen profesional. Podría hacer un tremendo trabajo y podrían hacer una gran dupla“, sostuvo.