Las razones de Francisca Crovetto para rechazar ser la ministra del Deporte de Kast

La medallista olímpica declinó el ofrecimiento del presidente electo argumentando su proyección deportiva hacia Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032, además de su reciente maternidad.

Francisca Crovetto, primera mujer en obtener una medalla de oro olímpica, explicó sus razones para declinar el ofrecimiento del presidente electo José Antonio Kast para asumir como ministra del Deporte.

En entrevista con El Mercurio, la deportista esgrimió dos razones fundamentales: su proyección deportiva y su reciente maternidad.

La tiradora de 35 años y primera mujer chilena en obtener una medalla de oro olímpica explicó que el tiro skeet es una disciplina longeva que le permite mantener su vigencia en el alto rendimiento por varios años más, con opciones reales de sumar medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Asimismo, planteó que “mi responsabilidad hoy está en mi familia, en mi guagüita y en mi carrera deportiva, que todavía le queda”.

La deportista se convirtió en madre de Giuseppe, su primer hijo junto a su esposo Juan Enrique Byers, a fines de septiembre, y actualmente se encuentra en proceso de retomar sus entrenamientos tras cinco meses fuera del campo de tiro.

Según reveló La Tercera, la medallista de oro en París 2024 participó el 10 de diciembre en una reunión privada con Kast junto a otros deportistas, instancia impulsada por la exministra Cecilia Pérez en la que también estuvo presente el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica.

En el encuentro, Crovetto abordó las dificultades del alto rendimiento y la necesidad de políticas públicas que fomenten el deporte, dejando una impresión positiva en el mandatario electo, quien valoró su amplio manejo de los asuntos deportivos y su capacidad de liderazgo.

Al recibir el ofrecimiento formal para encabezar la cartera que actualmente lidera Jaime Pizarro, la deportista agradeció la consideración pero declinó la propuesta.

Crovetto, quien forma parte del directorio del COCh en representación de los deportistas, había dejado en claro desde el inicio que su participación en la reunión no implicaba un respaldo político, sino la presentación de inquietudes del mundo deportivo. Varios de los atletas presentes en ese encuentro optaron por no aparecer en la foto oficial que se tomó ese día.

El rechazo de la campeona olímpica se suma a una serie de nombres que han sido descartados para el Ministerio del Deporte, incluyendo a Érika Olivera, Claudio Bravo, Marco Oneto, Rafael González y el senador Sebastián Keitel.