Qué es y cómo funciona el reconocimiento facial que se implementará en el Estadio Monumental

El Cacique informó que la inscripción biométrica será obligatoria para la adquisición de tickets y la validación de identidad.

Mientras Colo Colo afina los últimos detalles para iniciar su participación en la Liga de Primera, sus hinchas vivirán un novedoso cambio en su experiencia estadio: el Monumental ahora tendrá un sistema de reconocimiento facial. Así lo anunció el Cacique a través de sus redes sociales con la implementación del Registro Facial de Hinchas, lo que modernizará los accesos y reforzará la seguridad del recinto.

“En el Monumental, tu cara será tu entrada“, profesa la comunicación del elenco albo. Al mismo tiempo, en el coloso de Macul ya iniciaron los preparativos para instalar los 136 torniquetes que permitirán un ingreso rápido en los días de partido.

Desde Colo Colo aclararon que el enrolamiento biométrico que exigirán para ingresar no es opcional, sino todo lo contrario: es indispensable tanto para la adquisición de entradas como para la validación de identidad al momento de cruzar los torniquetes a lo largo de lo que será la temporada 2026. Por lo mismo, el club hizo un llamado a realizar el trámite con la debida anticipación.

El debut del novedoso sistema de seguridad será en la segunda fecha de la Liga de Primera, el sábado 7 de febrero, cuando los dirigidos por Fernando Ortiz jueguen por primera vez frente a su gente en el año por una competencia oficial. Antes deberán visitar a Deportes Limache en Valparaíso para su estreno en el torneo.

¿Cómo inscribirse en el nuevo reconocimiento facial para ingresar al Estadio Monumental?

El proceso de registro en el reconocimiento facial cuenta con cinco pasos en total para quedar correctamente habilitado en el sistema: