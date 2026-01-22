El escándalo que remece a Alianza Lima: tres jugadores denunciados por agresión sexual e hinchas interrumpen entrenamiento

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña enfrentan una grave acusación, situación por la cual un grupo de hinchas ingresó a la fuerza para encarar a los jugadores.

Un escándalo de gran escala sacude al fútbol peruano, precisamente a Alianza Lima, club que se encontraba disputando la Serie Río de La Plata, torneo amistoso que también contó con la presencia de Colo Colo, Deportes Concepción, Everton y U de Concepción en Uruguay.

En concreto, los jugadores y seleccionados peruanos, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por agresión sexual a una joven argentina que se encontraba en Montevideo.

De acuerdo a información preliminar, una mujer de 22 años denunció a los futbolistas de Perú por “abuso sexual con acceso carnal”, cuya agresión habría tenido lugar en el hotel Hyatt Centric de la capital de Uruguay, recinto en donde Alianza Lima se hospedó durante la pretemporada que culminó el pasado domingo.

La joven narró que conocía a Carlos Zambrano y fue a cenar con él antes de acudir al hotel donde se concentraba el club. Tras ello, habrían ingresado a la habitación de Trauco y Peña, momento en que se habría producido la agresión sexual.

Frente a esto, la denunciante explicó que no hizo la acusación en Uruguay producto del shock que le generó la situación, considerando que se encontraba en un país extranjero. Al aterrizar en Argentina, la mujer acudió a centros de salud, donde se sometió a exámenes médicos para posteriormente presentar la acción legal.

Además, como parte de las diligencias, entregó la ropa que usó en la noche de los hechos, la cual se someterá a peritajes.

Alianza Lima separó a los tres jugadores denunciados por agresión sexual e hinchas invadieron la cancha

Bajo este contexto, Alianza Lima informó que apartó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña previo al duelo amistoso que jugarán contra el Inter de Miami en Lima.

“El club ha separado indefinidamente (…) a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”, afirmó el conjunto dirigido por Pablo Guede.

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, añadió la institución.

Luego de que se diera a conocer la denuncia contra estos jugadores, un grupo de hinchas de Alianza ingresó su estadio para encarar a los futbolistas involucrados.