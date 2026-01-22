El fútbol chileno irá por TV abierta: los detalles del acuerdo entre Canal 13 y TNT Sports por la temporada 2026

Un duelo por cada fecha se podrá ver en vivo por TV abierta. Revisa cuál será el primer partido de la Liga de Primera que será transmitido por Canal 13.

A casi una semana de que comience la Liga de Primera del fútbol chileno 2026, se confirmó que se podrá ver a través de la TV abierta, sin la necesidad de una suscripción.

Lo anterior, permitirá a los fanáticos del balompié nacional seguir un partido por cada fecha. Canal 13 llegó a un acuerdo con TNT Sports para la transmisión de 30 partidos de la temporada, para los cuales la estación pondrá a disposición su señal de TV abierta y sus diferentes plataformas, tales como 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

“Nuestro canal tiene una larga y completa historia de transmisiones deportivas. Por eso, tal como lo hicimos hace dos años, nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el campeonato nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas”, expresó Cristián Núñez, director ejecutivo de Canal 13.

Siguiendo en esa línea, manifestó que este acuerdo “sólo viene a demostrar que buscamos entregar el mejor contenido deportivo, manteniendo así nuestro firme compromiso con la transmisión de grandes eventos”.

Por su parte, Gustavo Minaker, Country Manager de WBD Chile, destacó que “estamos muy satisfechos con la alianza con Canal 13, que nos permite ampliar el alcance hacia nuevas audiencias. Este será un año con más fútbol y competencia durante los 12 meses, y nuestro foco es que ese contenido llegue a más personas”.

“TNT Sports continuará siendo la casa del fútbol chileno, con la cobertura completa del torneo, y la alianza con Canal 13 viene a complementar ese trabajo, ampliando audiencias y fortaleciendo la visibilidad del campeonato”, añadió.

Fútbol chileno por TV abierta: el primer partido de la Liga de Primera que transmitirá Canal 13

El Campeonato Nacional comenzará el viernes 30 de enero y el compromiso válido por la fecha 1 que transmitirá Canal 13 por su señal de TV abierta será el de Deportes Concepción vs O’Higgins de Rancagua.

El León de Collao vuelve a la División de Honor, recibiendo al cuadro rancagüino en estadio Ester Roa Rebolledo el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas.