U de Chile vs Universitario: el horario y la única opción para ver en vivo el amistoso por la Noche Crema

Este duelo marcará el debut de Meneghini en la banca azul y será el último partido previo al comienzo de la Liga de Primera.

La U de Chile se prepara para disputar su primer partido amistoso del 2026, luego de la suspensión que sufrió el compromiso contra Racing de Avellaneda, determinación que se tomó producto de los incendios forestales en Concepción.

Este fin de semana la U se traslada a Lima, Perú, para medirse ante Universitario de Deportes en la tradicional “Noche Crema”, donde el local presentará a su plantel estelar.

Este partido será el debut del entrenador Francisco Paqui Meneguini en el conjunto azul, el cual servirá para tomar ritmo de cara a la primera fecha de la Liga de Primera, donde inaugurarán la temporada del fútbol chileno recibiendo a Audax Italiano este viernes 30 de enero.

Sumado a ello, la U de Chile en la Noche Crema podrá observar las condiciones con las que llegan sus refuerzos, como lo son Eduardo Vargas, Octavio Rivero Juan Martín Lucero y Lucas Romero.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de la U de Chile vs Universitario en la Noche Crema

El partido amistoso entre Universitario y Universidad de Chile se jugará este sábado 24 de enero a las 22:00 horas en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Este encuentro en el país vecino se podrá ver por TV Perú y el Canal D del IRTP. En Chile, la única opción que tienen los hinchas para seguir el duelo es a través del canal de YouTube de Universitario. Para ello, se debe pagar una suscripción de 4.200 pesos chilenos, ya que este tipo de contenidos está disponible solo para miembros del canal.