“El peor cruce que podíamos tener”: Djokovic le entrega el favoritismo a Chile en serie contra Serbia en Copa Davis

Djokovic adelantó el cruce que tendrá Serbia ante Chile en el Estadio Nacional, afirmando que “será extremadamente difícil” y explicó las razones de su ausencia.

En medio de su participación en el Australian Open, Novak Djokovic (4°) abordó la dura serie de Copa Davis que tendrá Serbia y Chile el próximo 6 y 7 de febrero por la primera ronda de las Qualifiers en el Estadio Nacional.

Tras avanzar a los cuartos de final del certamen, en conferencia de prensa el serbio explicó las razones de su ausencia en esta vital llave para su país. “El año pasado me lesioné en Toronto y desde julio jugué solo siete torneos. Si jugara la Copa Davis, perdería dos semanas de torneos. Estoy en la qualy de Buenos Aires y perdería esa semana. Estoy defendiendo 350 puntos en ese período”, comenzó diciendo.

En esa línea, Djokovic manifestó que “no siempre puedo estar con el equipo de Serbia. Hay factores que muchas veces uno no puede controlar. Con Viktor Troicki (capitán de Serbia) lo hemos hablado y le di mis razones para no estar presente en esta serie”.

“Cuando llega esa convocatoria, debería ser sagrada. Lo que pedimos a los más jóvenes es que sientan orgullo de jugar por la selección. Con Troicki fueron incontables las veces que arriesgamos nuestras carreras por Serbia, nos lesionamos por eso”, añadió.

“Los tiempos han cambiado un poco, pero espero que los chicos lo sientan. Es muy importante representar al país y hay que cultivarlo“, expresó el número 4 del ranking ATP.

Novak Djokovic da como favorito a Chile en serie de Copa Davis ante Serbia

Tras ello, se refirió al desafío que implica enfrentar al equipo chileno. “Chile será muy difícil, extremadamente difícil. Incluso con nuestro mejor equipo, tendríamos problemas“, comentó.

En este sentido, el ganador de 24 Grand Slam sostuvo que “quizás fue el peor cruce que podíamos tener. Jugar contra ellos en Chile, frente a su gente y sus condiciones es una tarea muy dura. Creo en los muchachos. Duci (Dusan Lajovic) estará allí, y eso es importante, no solo desde el punto de vista tenístico. Es importante en lo moral para los jugadores más jóvenes. La cultura del equipo nacional importa, y Viktor lo sabe muy bien”.

De todas formas, si Serbia vence a Chile y avanza a la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis, Djokovic aseguró que evaluará su participación: “Si por algún milagro pasamos, intentaré estar disponible para la próxima ronda“.