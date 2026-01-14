Australian Open 2026 repartirá el premio más grande de su historia: esto recibirán Garin y Tabilo solo por participar

Garin y Tabilo son los únicos chilenos que disputarán el cuadro principal del Abierto de Australia, luego de que Jarry y Barrios cayeran en la qualy.

Cada vez queda menos para que comience el cuadro principal del Australian Open 2026, el cual repartirá el premio más grande de su historia, donde dos chilenos estarán presentes: Cristian Garin (80°) y Alejandro Tabilo (81°).

El primer Grand Slam del año se disputará entre el domingo 18 de enero y el domingo 1 de febrero. Respecto a la qualy, Nicolás Jarry y Tomás Barrios quedaron fuera en la primera y segunda ronda, respectivamente.

El millonario premio que repartirá el Australian Open 2026

La organización del Abierto de Australia incrementó un 16% los premios en metálico en comparación con el 2025 y repartirá un total de 111,5 millones de dólares australianos, lo que equivale a US$ 74,4 millones.

Del monto anterior, los campeones del cuadro individual masculino y femenino embolsarán 2,690,000 millones de dólares. Lo anterior, representa un 19% más que la temporada pasada.

En este marco, todos los participantes del cuadro de singles y dobles recibirán un aumento de un mínimo de 10% de lo que fue la edición pasada.

En cuanto a los tenistas chilenos que estarán presentes en el Australian Open, Cristian Garin y Alejandro Tabilo solamente por participar se llevarán una suma de 100 mil dólares estadounidenses. Este premio podría aumentar en caso de que avancen más rondas.

Revisa el desglose de los premios que otorgará el Australian Open 2026 en cada una de sus rondas: