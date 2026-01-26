Respondió al llamado de Pailita: la donación de Arturo Vidal a los damnificados por los incendios

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, se sumó a las campañas solidarias para ir en ayuda de los damnificados por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble.
Así lo confirmó a través de sus cuentas en las redes sociales el cantante urbano Pailita, quien ha tomado parte activa en las campaña de remoción de escombros, junto con entregar donaciones a los afectados.
En la víspera, Vidal ya había mostrado su solidaridad con un niño hincha del cuadro albo, cuya familia perdió su hogar, por lo que le envió de regalo una camiseta con su firma.
La donación de Arturo Vidal a los damnificados por incendios
De acuerdo con lo relatado por Pailita, Arturo Vidal decidió sumarse a la campaña solidaria que inició.
En ella, el cantante anunció que “por mi cuenta, me voy a poner con diez casas al tiro, para que nos empecemos a motivar y poner la mano en el corazón. Hay gente que lo necesita, hay abuelitos que están solos, mamitas con tres o cuatro niños que no tienen ni un peso para levantar un techo o familias con una persona discapacitada”.
“Eres bienvenido a que seas parte de esta campaña para que todas esas familias tengan su casita lo más pronto posible ¿Con cuántas te pones tú?”, agregó.
Arturo Vidal respondió al llamado y se comprometió a donar un total de cinco casas para ir en ayuda de los damnificados por los incendios.
Pero el ídolo albo no fue el único futbolista que se sumó a la campaña, ya que el ex volante de la Universidad Católica y figura del Flamengo de Brasil, Erik Pulgar, confirmó la donación de diez casas para los afectados.