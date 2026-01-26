Por qué el acusado de provocar incendio que mató a 20 personas en el Biobío quedó con arresto domiciliario nocturno

El individuo cumplirá la medida cautelar en un domicilio de la comuna de Linares, en la Región del Maule.

El acusado de generar el incendio que dejó un saldo de 20 muertos en la Región del Biobío quedó con arresto domiciliario nocturno, según determinó este lunes el Juzgado de Garantía de Concepción.

El individuo, identificado como Claudio Luna Muñoz, de 39 años, cumplirá la medida cautelar en un domicilio de la comuna de Linares, en la Región del Maule.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía imputó al sujeto 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves, además de infracción a la Ley de Bosques.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, además de los fallecidos y lesionados, el accionar de Luna Muñoz provocó que las llamas arrasaran con miles de hectáreas y diversos poblados en las comunas de Penco y Tomé.

Acusado de causar incendio con arresto domiciliario nocturno

Durante la audiencia, la Fiscalía planteó la gravedad de los hechos derivados del accionar del imputado, entre ellos el alto número de víctimas fatales, por lo que solicitó su prisión preventiva. Aseveró, a la vez, que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y también que existía un peligro de fuga.

Además, reveló que el individuo cuenta con antecedentes penales por delitos de lesiones graves e infracción a la ley de propiedad industrial e intelectual.

No obstante, el juez de garantía, Carlos Aguayo, planteó que no hay indicios de que la libertad del individuo conlleve un peligro para la sociedad, o un posible intento de fuga.

También concordó con la defensa del acusado en cuanto a que este desconocía si la cocina contaba o no con medidas de seguridad, y que la eventual falta de ellas se le podría imputar al dueño del fundo en el que estaba trabajando.

Sobre la base de lo anterior, el magistrado desestimó la petición del Ministerio Público y estableció para el acusado de iniciar el incendio las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Tras la audiencia de formalización, Luna Muñoz comentó lo ocurrido el día en que comenzó el incendio luego de que utilizó la cocina a leña en mal estado.

“Yo no sabía nada. 20 personas, imagínese, con el dolor de mi alma“, manifestó respecto de las consecuencias de su accionar.