Gobierno reporta más de 350 detenidos por incendios provocados en temporada 2025-2026

El ministro Cordero reiteró que la mayoría de estos siniestros tiene origen humano, ya sea por negligencia o acciones intencionales.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó este domingo un balance actualizado sobre las personas detenidas por su presunta responsabilidad en incendios ocurridos en el país durante la temporada 2025-2026.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13 , el secretario de Estado informó que solo desde el 18 de enero, fecha en que se registraron los megaincendios en las regiones de Ñuble y Biobío, se ha detenido a 30 personas por provocar siniestros.

Asimismo, detalló que el número total de detenidos es considerablemente mayor si se considera el inicio oficial de la temporada.

“De lo que comenzó la temporada de incendios, sin embargo, que se comienza técnicamente a partir del 1 de septiembre del año pasado hasta hoy, tenemos más de 357 personas detenidas asociadas a incendios”, indicó.

Cordero subrayó la gravedad de estos hechos, precisando que una parte importante de los casos involucra riesgo directo para la población. “Más de 130 de esas personas detenidas están vinculadas a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas. Ese es el nivel de gravedad que suponen estos incendios”, afirmó.

Durante la conversación, el ministro aseguró que la mayoría de los incendios tiene origen humano, ya sea por negligencia o por acciones intencionales. “Nosotros hemos reiterado, lo ha hecho el ministro Elizalde, lo han hecho cada uno de nosotros en las intervenciones que hemos tenido, que la mayoría de los incendios son provocados por la intervención humana, que buena parte de ellos está asociado a la negligencia, que también hay participación dolosa y además se produce un encadenamiento muy complejo que está asociado al inicio de un incendio y las personas no advierten las comunicaciones oficiales por parte del Estado”, sostuvo.