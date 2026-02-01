El sentido mensaje de Esteban Pavez por su salida de Colo-Colo: “Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños”

El mediocampista reveló que más allá de los nueve títulos que consiguió en el Cacique, lo que valoró fue “el respeto y cariño” alrededor del club.

La salida de Esteban Pavez de Colo-Colo rumbo a Alianza Lima ya había sido oficializada hace algunos días. Sin embargo, recién esta jornada el ahora ex capitán y formado en el Cacique se despidió del club donde fue multicampéon tras una temporada marcada por duras críticas de los hinchas. En su mensaje, aprovechó de despedirse de la “familia Colo-Colo” y agradeció por ayudarle a cumplir sus “sueños“.

“Despedirme de mi querido Colo-Colo no es fácil, pero quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes, la familia Colo-Colo“, comenzó el escrito del volante publicado en su Ver esta publicación en Instagram .

“Desde el momento en que llegué, he vivido momentos inolvidables, llenos de pasión y esfuerzo. Aunque he conseguido 9 títulos, lo que realmente guardo en mi corazón es el respeto y cariño de todos los trabajadores del club y la gente que me conoció“, añadió. En los albos Pavez fue cinco veces campeón del Campeonato Nacional, dos Copa Chile y dos Supercopa en tres ciclos.

Gracias a su desempeño en los albos, el mediocampista de 35 años llegó a ser convocado a la selección, además de ser pieza clave en el campeonato de 2024, arrebatándole de las manos el torneo a la Universidad de Chile.

“Cada uno de ustedes ha dejado huellas imborrables”: Pavez se despide de funcionarios de Colo-Colo

“Quiero agradecer de todo corazón a los hinchas por su apoyo en todo momento. Un agradecimiento muy especial a los guerreros del staff: médicos, kinesiólogos, utileros, masajistas y a todo el increíble equipo que está detrás de cada éxito“, continuó el experimentado volante. “Su dedicación y amor por el club han sido un pilar fundamental en mi viaje. Cada uno de ustedes ha dejado huellas imborrables en mi corazón, y su cariño y apoyo incondicional han hecho de este lugar mi hogar“.

“Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños y por los recuerdos que llevaré en mi corazón por siempre“, puntualizó Pavez.