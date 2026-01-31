VIDEO – La reacción de Aníbal Mosa a la goleada que sufrió Colo Colo ante Limache

En su debut en el torneo nacional, el cuadro albo terminó cayendo 3-1 en Valparaíso.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llegó este sábado hasta el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso para presenciar el debut de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache.

Sin embargo, el empresario no vivió una agradable experiencia debido a la goleada que sufrió el cuadro albo en el partido en que terminó cayendo 3-1. El único descuento estuvo a cargo de Maxi Romero.

Las cámaras de ADN Radio lograron captar a Mosa, cuyos gestos daban cuenta de su decepción ante el desempeño del equipo popular. De hecho, a Limache le bastó media hora para dejar en el suelo a su rival con un doblete de Jean Meneses y un tanto de Daniel Castro.

Ante este resultado, el presidente de Blanco y Negro solo miraba e incluso se paró de su asiento en más de una oportunidad. Pero nada de lo que hiciera lograría revertir el resultado que estaba registrando el marcador.

Aníbal Mosa tiene claro que Colo Colo debe mejorar un desastroso 2025, lo cual empañó el centenario albo y con este resultado ante Limache, el panorama no parece avizorar un 2026 esperanzador después del desempeño que Arturo Vidal y compañía demostró en la cancha.