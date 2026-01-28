Directores del bloque Vial lapidan oferta de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

En el marco del proceso legal de la oferta, la mesa directiva de Colo-Colo envió sus opiniones a la CMF, donde los representantes del bloque ligado a Leonidas Vial fueron especialmente críticos.

La Oferta Pública de Acciones (OPA) lanzada por Aníbal Mosa para tomar el control de Blanco y Negro (ByN), sociedad controladora de Colo-Colo, entra en una etapa clave. Con cierre previsto para mediados de febrero, la operación busca que el empresario alcance poco más del 66% de la propiedad del club. Sin embargo, la propuesta enfrenta una dura oposición al interior del directorio.

En el marco del proceso legal de la oferta, la mesa directiva de Colo-Colo envió sus opiniones a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde los representantes del bloque ligado a Leonidas Vial fueron especialmente críticos del precio ofrecido -$150 por acción- y de las condiciones en que se desarrolla la OPA, que apunta a adquirir hasta 30 millones de acciones de ByN.

Opiniones del bloque Vial

El director de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing advirtió la existencia de contingencias que, a su juicio, inciden materialmente en la interpretación de la información financiera de la sociedad y en la percepción de riesgo del mercado. Entre ellas, destacó que los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 no han sido aprobados por los accionistas, tras ser rechazados en dos ocasiones.

“Este hecho, por sí solo, crea una incertidumbre significativa para la valoración de la Sociedad y para el proceso de toma de decisiones informadas de los accionistas”, señaló, agregando que la reiterada no aprobación de los estados financieros “tensiona el estándar de confianza que el mercado exige respecto de una sociedad anónima abierta”.

Stöhwing, crítico de la administración de Mosa, sostuvo además que esta situación eleva el riesgo de que existan discrepancias relevantes en criterios contables, reconocimiento de ingresos u otros eventos que podrían requerir ajustes. En ese contexto, advirtió que el precio ofrecido en la OPA podría no reflejar adecuadamente el valor real de la compañía.

“El precio ofrecido en una Oferta Pública de Adquisición de Acciones, que es una decisión de desinversión, podría no reflejar el valor que el mercado asignaría si la información financiera se consolidara bajo un estándar de consenso y sin controversias”, indicó.

A su vez, planteó que los accionistas que acepten la oferta lo harían en un escenario con cuestionamientos formales pendientes, por lo que concluyó que “no es conveniente aceptar la Oferta”.

Diferencias con precio

Otro de los representes de Vial en Blanco y Negro, Carlos Cortés afirmó que los $150 ofrecidos por acción “corresponden a un valor menor, por debajo del valor real de la acción”, y sostuvo que no están dadas las condiciones mínimas para llevar adelante la OPA, considerando los cuestionamientos a la administración actual.

Por su parte, Diego González, respaldó los argumentos de Stöhwing y advirtió que, mientras subsistan contingencias relevantes sin resolver, los accionistas enfrentan un riesgo de información asimétrica y de valorización.

“En este caso específico, la evaluación no puede realizarse únicamente sobre la base del precio, ya que concurren contingencias que afectan la calidad y estabilidad de la información sobre la cual el mercado valora la Sociedad”, afirmó.