VIDEO – El momento exacto en que Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro títulos Grand Slam

Carlos Alcaraz hizo historia luego de que este domingo se coronara campeón del Abierto de Australia, convirtiéndose, con solo 22 años, en el tenista más joven en ganar cuatro títulos Grand Slam.

El número uno del mundo logró vencer en un disputado partido a Novak Djokovic (4°). Si bien el inicio fue adverso, logró dar vuelta el marcador registrando un 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

El español obtuvo este título por primera vez en su corta carrera y logró superar el récord que, hasta la fecha, tenía el estadounidense Donald Budge desde 1938.

Con esto, además, Carlos Alcaraz se suma a los cinco jugadores de la Era Open que habían obtenido los cuatro triunfos Grand Slam: Rod Laver, Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo a tan temprana edad.

Con el triunfo en Australia, el español se distanciará aún más en el Ranking ATP. Mantendrá el primer lugar con 13.650 puntos, superando en 3.350 puntos al italiano Jannik Sinner (2°).

“Gracias a todos los que hacen posible el torneo, es un gran evento que mejora cada año. Al público le quiero decir gracias por empujarme a ser mejor, sobre todo en los momentos difíciles. Gracias por acompañarme”, fueron algunas de las palabras del español tras su triunfo.