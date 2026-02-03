“La barra mandada por los dirigentes nos fue a apretar”: la grave denuncia de Pablo Mouche contra Colo Colo

Pablo Mouche sostuvo que en la pandemia reunían dinero entre los jugadores para pagarle los sueldos a los demás trabajadores.

Pablo Mouche fue uno de los jugadores que vivió uno de los momentos más duros en la historia de Colo Colo. El atacante argentino fue parte del plantel que peleó el descenso en 2020, en el marco de un complejo contexto producto de la pandemia, donde se produjo una división con los dirigentes.

Los futbolistas y los directivos del Cacique no llegaron a un consenso sobre la rebaja de sueldos, situación por la cual Blanco y Negro se acogió a la Ley de Protección al Empleo, lo que implicó una significativa disminución en los ingresos de los trabajadores del club.

Bajo este contexto, el delantero que defendió a los albos desde 2019 y 2021 realizó una grave denuncia: “La barra de Colo Colo, recontrapicante, nos fue a buscar en algún momento. Las cosas estaban mal, nos tocó la pandemia. Me colgaron una pancarta a mí con el Chaco (Juan Manuel) Insaurralde. Estuvieron como seis meses sin pagar; Blanco y Negro es la sociedad anónima de Colo Colo”, partió explicando en un programa argentino.

Tras ello, aseguró que los barristas que los apretaron fueron enviados por los dirigentes: “Le fuimos a juicio, siendo jugador del club, y se armó quilombo. Obviamente, la barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Terminé mi contrato y me fui“.

Pablo Mouche y el complejo momento que atravesó Colo Colo en pandemia

Por otro lado, Pablo Mouche sostuvo que entre varios jugadores del plantel reunían dinero para pagarle al resto de los funcionarios del club.

“Seis meses sin pagar no solo a nosotros, a todos. Hacíamos vaquita para pagarle a los empleados que no le pagaban“, manifestó.

“Los jugadores más chicos que tienen contratos menores, los empleados, los cocineros, los kinesiólogos que tienen sueldos más chicos; uno trata de ponerse en el lugar de ellos y obviamente entre todos los más grandes, que cobramos más y que podemos solventar ese tiempo sin cobrar, reunimos plata e hicimos una vaquita para poder ayudar a los demás hasta que se resuelva la situación”, añadió.

“Como yo era el que iba a juicio a morir, a toda costa, fui uno de los últimos en cobrar, y yo no dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, después con la gente sí, porque me fue bien y tengo un gran cariño por Colo Colo”, concluyó Pablo Mouche.