La dura respuesta de Colo Colo a las denuncias por vínculos con la barra y maltrato laboral

El gerente deportivo, Daniel Morón, se refirió a los polémicos dichos de Pablo Mouche, quien aseguró que la “barra mandada por los dirigentes” los fueron a apretar.

Colo Colo se encuentra en el centro de la polémica tras ser apuntado por dos graves denuncias. Una tiene que ver con presuntos vínculos entre la dirigencia y la barra, y la otra está relacionada por maltrato laboral contra tres jugadores del plantel.

En concreto, el ex delantero del Cacique, Pablo Mouche, acusó que la dirigencia de Blanco y Negro envió a parte de la Garra Blanca a apretarlo a él y a Juan Manuel Insaurralde. “La barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Terminé mi contrato y me fui“, denunció.

Sobre el supuesto maltrato laboral, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) denunció al club ante la Dirección del Trabajo (DT) que tres jugadores estaban excluidos de los entrenamientos del primer equipo.

La respuesta de Colo Colo ante denuncias por vínculos con la barra y por maltrato laboral

Bajo este contexto, el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, respondió a las acusaciones e intentó bajar el perfil a la controversia.

En primer lugar, se refirió a la acusación de Mouche, señalando que en la pandemia y en medio de la lucha por no descender, el club les pidió un gesto a los jugadores para extender sus vínculos por dos meses más, a lo que el trasandino no accedió.

“Me gusta decir las cosas a la cara. En aquella oportunidad, cuando fue la pandemia y se alargó el campeonato, Mouche terminaba contrato el 31 de diciembre. Para seguir jugando en un momento muy difícil en la historia de Colo Colo no quiso extender su contrato por dos meses más, como lo hicieron otros jugadores, sino que quería un año más de vínculo”, expresó.

A lo que añadió: “(Mouche) debe pensar que lo vinieron a apretar, porque el no estuvo esos dos meses. La gente no vino a apretar, vino a acompañar al equipo. La gente estuvo con nosotros en todo el viaje a Talca. Si a eso le llamamos apretar, bienvenido sea. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida“.

Con respecto a la denuncia por maltrato laboral, el dirigente de los albos afirmó que “hemos mantenido durante todo este tiempo a los jugadores en nuestro recinto. Creemos que les hemos dado las mejores condiciones a todos ellos”.

“Sabemos que hay una denuncia, pero al ser anónima, no sabemos de donde viene. Lo peor de todo es que sale a la luz pública, entonces me parece que es un mal camino“, cerró.