Todos los partidos tendrán pausas: en qué consiste la nueva norma que Conmebol implementará en Copa Libertadores 2026

El ente rector del fútbol sudamericano consignó en el Manual de Clubes esta nueva medida, la cual se aplicará a lo largo de todo el torneo.

La Copa Libertadores 2026 ya comenzó con la disputa de los primeros partidos de la Fase 1 de clasificación, donde se estrenó una nueva medida que aplicará para todos los duelos del torneo.

The Strongest (Bolivia) y Deportivo Táchira (Venezuela) abrieron los fuegos en el certamen, cuyo encuentro estuvo marcado por la irrupción de la nueva medida de hidratación que implementó Conmebol, la cual tiene que ver con pausas de 90 segundos en cada tiempo, tal como se realizó en el Mundial de Clubes.

La nueva medida que implementará Conmebol en Copa Libertadores 2026

Lo anterior, con el fin de que ambos equipos puedan beber agua, descansar y conversar con sus respectivos cuerpos técnicos. Esta propuesta es similar a la que se llevó a cabo en 2023, cuando se permitía un minuto de hidratación, pero en aquella ocasión estaba condicionado a que la temperatura máxima debía superar los 32° C.

Este nueva medida que se implementará en Copa Libertadores, además de permitir la hidratación de los futbolistas, incluirá un componente televisivo. De acuerdo al Manual de Clubes de la competición, “se permitirá la aproximación de cámaras y micrófonos específicos del equipo de producción de la Conmebol, con el objetivo de captar imágenes y sonidos, incluyendo eventuales instrucciones transmitidas por los miembros del cuerpo técnico a los jugadores”.

Esto quedó expuesto en el artículo 5.1.9.2 de dicho manual y se aplicará en la totalidad de los encuentros del torneo. En este sentido, detallaron que esta pausa no está condicionada al clima ni a los indicadores de temperatura.

¿Cuándo debutan los equipos chilenos en la Copa Libertadores?

Los equipos chilenos iniciarán su camino en la Fase 2 clasificatoria, donde O’Higgins debutará el 18 de febrero ante Bahía, mientras que Huachipato hará lo propio contra Carabobo durante la misma semana.

Por su parte, Coquimbo Unido y Universidad Católica, ya se encuentran instalados en fase de grupos, por lo cual están a la espera de cómo se desarrollen las fases clasificatorias para el posterior sorteo, donde conocerán a sus respectivos rivales.