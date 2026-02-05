Caballo de Heller triunfa en el Derby local y Haras Don Alberto suma su séptima corona

Entre 16 competidores, Teao se quedó con el triunfo tras una definición de infarto en los 2.400 metros.

Además de sus negocios -entre ellos Megamedia, Colmena y Falabella- el empresario Carlos Heller dedica parte importante de su agenda a una de sus grandes pasiones: la hípica. Una afición que le ha dado importantes satisfacciones, desde protagonizar disputas en las carreras más relevantes de Estados Unidos hasta remates de ejemplares en prestigiosas casas de subasta por varios millones de dólares.

El cierre de enero fue especialmente celebrado. El empresario volvió a subirse al podio de los ganadores como dueño de Teao, el ejemplar que este domingo se impuso en la versión 141 del Derby, disputado en el Valparaíso Sporting Club, la carrera más emblemática de la hípica nacional.

Entre 16 competidores, Teao se quedó con el triunfo tras una definición de infarto en los 2.400 metros, coronándose campeón ante un público que siguió con expectación la recta final. El caballo fue conducido por el jockey Luis Torres y preparado por el entrenador Julio Orellana. Criado en el Haras Don Alberto -de propiedad del propio Heller- el ejemplar ha sido fuente constante de alegrías para el empresario.

“La victoria de Teao significó además la séptima conquista de El Derby para Haras Don Alberto como criador, sumándose a una lista ilustre en la que figuran Pradilla (1994), Amor de Pobre (2009), Ya Primo (2019), Nenúfar Azul (2022) y Lucky Red (2024), entre otros. Es un nuevo capítulo histórico para la cabaña y una consagración rotunda para Teao, que confirma en el césped del Sporting todo lo que ya había insinuado en la arena del Hipódromo Chile”, señalaron desde el haras.

En Don Alberto destacaron además el valor simbólico del triunfo, ya que Teao es el primer hijo ganador a nivel nacional de Ya Primo, recordado por sus brillantes victorias en El Derby (G1) y el Gran Premio Latinoamericano (G1) en 2019, también criado por el mismo haras.

El Derby local repartió $94 millones en premios, de los cuales más de $70 millones correspondieron al primer lugar.

El verano de Heller se vio coronado, además, con otro triunfo este domingo en la carrera en honor a su abuelo, Alberto Solari. En ese clásico, el empresario también obtuvo podio con el ejemplar Selva Negra.