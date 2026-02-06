Chile vs Serbia por Copa Davis: a qué hora y dónde ver en vivo las Qualifiers

Nicolás Massú ya definió quiénes serán los tenistas que jugarán los singles y dobles en la serie ante Serbia en Copa Davis. Revisa el orden de los partidos y la hora en que comienza la acción.

Este viernes, Chile salta a la cancha para enfrentar a Serbia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 en el Estadio Nacional.

Para esta serie, el equipo nacional contará con Alejandro Tabilo (73°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°), Nicolás Jarry (140°) y Matías Soto (146° en dobles), donde el capitán Nicolás Massú optó por Tabilo y Barrios para los duelos de singles.

En cuanto al conjunto de Serbia, el capitán Viktor Troicki tendrá a disposición a Dusan Lajovic (123°), Ognjen Milic (462°) y Branko Djuric (489°). Mientras que para el dobles, los europeos contarán con Matej Sabanov (221°) e Ivan Sabanov (220°).

A qué hora y dónde ver en vivo la serie de Chile vs Serbia por Copa Davis 2026

Los partidos entre Chile y Serbia por Copa Davis se disputarán este viernes 6 y sábado 7 de febrero, cuyas jornadas comenzarán a las 18:00 horas en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se podrá ver al equipo capitaneado por Massú en TV abierta, ya que solo se transmitirá por DSports de DirecTV. Para seguir los duelos de forma online, estará disponible la plataforma de DGO.

Se definieron las llaves de Copa Davis

Tomás Barrios abrirá la serie enfrentando a Dusan Lajovic a partir de las 18:00 horas de este viernes. Tras el término de este encuentro, el siguiente duelo de singles será protagonizado por Alejandro Tabilo y Ognjen Milic.

Para el sábado, la acción también iniciará a las 18:00 horas con el partido de dobles. La dupla de Chile estará compuesta por Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, quienes se medirán ante los gemelos Iván y Matej Sabanov.

Respecto al cuarto y quinto partido, el primero de ellos lo jugará Tabilo vs Lajovic, mientras que el último tendrá a Barrios y Milic como protagonistas, en caso de que sea necesario.

En caso de que Chile se imponga sobre Serbia, en septiembre enfrentará a España en la segunda ronda de las Qualifiers, el último escollo en el objetivo de meterse en la Final 8 de la Copa Davis.