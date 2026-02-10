Chile define superficie para recibir a España en Copa Davis y busca nueva sede: “Planteamos una capacidad de 10 mil personas”

Con España en el horizonte, se ha encendido el debate sobre recibir a los europeos en arcilla, pasto o pista dura. Además, desde la Federación de Tenis analizan otras ciudades para ejercer la localía.

Tras el triunfo de 4-0 de Chile sobre Serbia en la Copa Davis, en la Federación de Tenis (Fetech) ya se preparan para la siguiente serie contra España, que aterrizará en nuestro país para disputar la segunda ronda de las Qualifiers entre el 18 y 20 de septiembre.

Considerando que aún no está definida la sede ni la superficie, se ha instalado un intenso debate sobre las condiciones en que se debería disputar la llave, teniendo en cuenta que los jugadores rivales son especialistas en arcilla.

De hecho, al capitán del equipo nacional de Copa Davis, Nicolás Massú, se le consultó sobre la idea de jugar en pasto: “Vamos a tratar de buscar la mejor manera de que nuestros jugadores se sientan bien, sacar una ventaja deportiva dentro de lo que se pueda, pero hay que ser cautos, jugar con eso y pensarlo bien”, sostuvo.

Pese a ello, el presidente de la Fetech, Sergio Elías, manifestó que el polvo de ladrillo sería la superficie elegida: “Aunque España es el rival, debería ser supuestamente arcilla, porque cualquier otra es complicada. Si queremos sacar ventaja de localía, tendríamos que pensar en arcilla”, planteó a El Mercurio.

Chile busca sede para recibir a España en Copa Davis

Respecto a la sede, la fecha en que se desarrollará la Copa Davis (en medio de Fiestas Patrias) complicaría la realización del evento en el parque.

Sumado a ello, desde la Federación buscan un recinto que permita albergar una mayor cantidad de público. “Estamos planteando una capacidad de entre ocho y diez mil personas, y en el Nacional (Court Anita Lizana) apenas llegamos a las cinco mil”, explicó Elías.

Producto de lo anterior, aseguró que están barajando otras ciudades para recibir a España: “Estamos viendo la posibilidad de Viña o Rancagua, algo por aquí cerca”.

De acuerdo al timonel del organismo, el aumento de aforo que buscan está relacionado con la posible visita de Carlos Alcaraz y a los derechos televisivos, ya que no hay transmisión por TV abierta. “DirecTV tiene un convenio directo con la ITF y ellos no transmiten por señal abierta, no solo en Chile, sino que en otros países, como Argentina. Sabemos que hubo reclamos y tratamos de interceder para que también se diera por un canal abierto, pero no se pudo hacer mucho”, comentó al citado medio.

Desde que fue remodelado el Court Central del Nacional, Chile ha sido de local en dicho lugar en las últimas tres series. En cuanto a las otras alternativas, la Medialuna de Rancagua ya ha albergado Copa Davis (Eslovaquia 2006 y Austria 2009) y cuenta con una capacidad de 12 mil asistentes.

Respecto a Viña del Mar, la ciudad recibió torneos ATP por un largo período y hace unos años también albergó la Copa Davis (Club de Tenis Unión), donde se podrían instalar tribunas mecano para ampliar el aforo.

En este marco, Chile deberá definir, sede, fecha y superficie antes del 18 de junio, dos meses antes de recibir a España en Copa Davis.