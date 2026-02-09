Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en ATP de Buenos Aires: a qué hora juegan y dónde ver en vivo

Los tenistas chilenos ya tienen todo listo para sus respectivos estrenos en el ATP de Buenos Aires. Revisa la programación y quiénes serán sus rivales.

Tras sus grandes actuaciones en la serie de Copa Davis defendiendo a Chile contra Serbia, Alejandro Tabilo (71°) y Tomás Barrios (114°) se preparan para sus respectivos estrenos en el ATP 250 de Buenos Aires 2026.

Los tenistas nacionales debutarán en el certamen trasandino el mismo día: este martes 10 de febrero. En este marco, el número uno de Chile se medirá ante el local Facundo Díaz Acosta (285°), mientras que el chillanejo enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild (197°).

Respecto al historial, esta será la primera vez que Tabilo enfrente a Díaz Acosta, quien ganó el torneo el 2024 tras derrotar a Nicolás Jarry en la final.

En el caso de Tomás Barrios, chocará por sexta vez contra Seyboth Wild, luego de que en 2023 lo venciera en la tercera ronda de la qualy de Wimbledon. El cara a cara entre ambos está a favor del chileno por 3-2

Previo a su arribo a Argentina, Tabilo llegó a la final del Challenger de Concepción y le dio el segundo punto a Chile en Copa Davis, mientras que Tomi alcanzó las semifinales del mencionado Challenger y ganó su partido de singles y dobles ante los europeos, cuya llave terminó 4-0 a favor del conjunto de Nicolás Massú.

Cuándo, a qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en vivo en el ATP 250 de Buenos Aires 2026

Tomás Barrios chocará contra Thiago Seyboth Wild en la primera ronda del ATP de Buenos Aires este martes 10 de febrero a las 13:00 horas, en el primer turno del Estadio 2.

En tanto, Alejandro Tabilo hará lo propio frente a Facundo Díaz Acosta durante la misma jornada, no antes de las 14:30 horas, ya que el duelo está programado para el segundo turno de la Cancha Guillermo Vilas.

Los partidos de los chilenos en el ATP de Buenos Aires, Argentina 2026, se podrán ver en vivo a través de la plataforma de Disney+.