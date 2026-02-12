La historia de Vladyslav Heraskevych, el atleta ucraniano expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno por su polémico casco

El deportista finalmente recuperó su acreditación, pero mantuvo su exclusión luego de una intervención de la presidenta del COI.

El Comité Olímpico Internacional (COI) expulsó de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina atleta al ucraniano Vladyslav Heraskevych por negarse a dejar de utilizar un casco con 24 fotografías de deportistas ucranianos asesinados durante la invasión rusa. De 26 años, el deportista es uno de los referentes del skeleton ucraniano y fue el abanderado de su país.

Desde el inicio de la guerra Heraskevych ha mantenido una postura crítica frente a la invasión rusa e incluso intentó alistarse en el Ejército, aunque fue rechazado por no tener experiencia militar. El conflicto con el COI se originó por el uso del denominado “casco de la memoria”, que incluye imágenes de 24 atletas, de un total de más de 600 fallecidos. Entre ellos está el patinador artístico Dmytro Sharpar, de 25 años, y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23.

El organismo olímpico le advirtió que su equipamiento vulneraba la regla 50.2 de la Carta Olímpica, que prohíbe manifestaciones políticas, religiosas o raciales durante los Juegos. El deportista desoyó la advertencia. Tras utilizar el casco en los entrenamientos, anunció en rueda de prensa que seguiría portándolo también en competición. Este jueves volvió a hacerlo, lo que motivó su expulsión.

En sus redes sociales, el atleta calificó la sanción como “el precio de la dignidad” y defendió que el casco no infringía norma alguna: “Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados”. También cuestionó que se permita la presencia de símbolos rusos, lo que “para el COI no supone ninguna violación”.

Qué es el skeleton, la competencia del atleta ucraniano

El skeleton es un deporte olímpico de invierno de alto riesgo. Sus competidores se deslizan boca abajo y se lanzan de cabeza sobre un pequeño trineo metálico por una pista de hielo, alcanzando velocidades que superan los 130 km/h. El deportista suele agarrado a una de sus manijas, generalmente utilizando solo una mano.

El competidor corre unos 30 metros para ganar velocidad, luego salta sobre el trineo y se acomoda para un recorrido. Los atletas dirigen el trineo con sutiles movimientos de su cuerpo y piernas, todo mientras sus barbillas a menudo se encuentran a solo unos centímetros de la superficie gélida.

La resolución del COI sobre Vladyslav Heraskevych

Antes de conocer su exclusión, el ucraniano había pedido “poner fin” a la controversia si el COI aceptaba tres condiciones: levantar la prohibición del casco, ofrecer disculpas por la presión recibida y proporcionar energía a instalaciones deportivas ucranianas bombardeadas. “Espero una respuesta antes de que empiece la competición de skeleton”, señaló.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, respaldó al atleta y acusó al COI de “hacerle el juego a los agresores”. “No se ha roto ninguna regla”, sostuvo, al tiempo que recordó que 660 atletas y entrenadores han muerto desde el inicio del conflicto.

Finalmente, el COI decidió devolverle la acreditación, aunque mantuvo su exclusión de participar en la competición tras una intervención “excepcional” de la presidenta de la entidad, Kirsty Coventry, en la Comisión Disciplinaria. Según el organismo, buscaron “la manera más respetuosa de recordar a sus compañeros”, ya que “la esencia del caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo”.