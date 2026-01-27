La polémica del ICE en Italia: agentes se trasladarían a Milán para colaborar en Juegos Olímpicos de Invierno

“Esta es una milicia que mata… Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello”, indicó el alcalde de la ciudad anfitriona.

La indignación por la muerte dos civiles en Minneapolis se toma la agenda internacional de una manera inusual. Recientes informaciones indican que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) apoyarán labores de seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, lo que abrió un intenso debate político y social en Italia.

En un primer momento, las autoridades italianas restaron importancia al papel de la agencia, señalando que, en caso de participar, lo haría únicamente como apoyo a la seguridad de la delegación estadounidense. El motivo de su presencia sería la asistencia del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y del secretario de Estado, Marco Rubio, a la ceremonia inaugural de la competencia que tendrá lugar en Milán el próximo 6 de febrero.

Desde Washington, el propio ICE aclaró su función en un comunicado oficial. “En los Juegos Olímpicos, el servicio de seguridad interna (HSI) del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales”, afirmó la agencia.

En el mismo texto subrayó que “todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana” y que “obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros”.

El HSI es una agencia federal que, según su sitio web, también tiene como misión proteger a los ciudadanos estadounidenses “en casa, en el extranjero y en línea”.

Las reacciones en Italia por la posible presencia del ICE

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, insistió el lunes en que la soberanía en materia de seguridad no está en cuestión. “El ICE como tal nunca operará en Italia, ya que la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad es competencia de nuestras fuerzas policiales”, dijo.

La reacción más contundente llegó desde el Ayuntamiento de Milán. El alcalde Giuseppe Sala aseguró que los agentes del ICE “no son bienvenidos” en la ciudad anfitriona. “Esta es una milicia que mata… Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no a Trump por una vez?”, declaró en una entrevista a la emisora RTL 102.5 Radio.