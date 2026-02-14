Tabilo y Garin ya tienen rivales en el ATP 500 de Río de Janeiro: revisa cómo quedó el cuadro

Los chilenos ya conocieron su camino en el Río Open, donde podrían verse las caras en los cuartos de final.

Los tenistas chilenos ya conocen su camino en el ATP 500 de Río de Janeiro, certamen que contará con Alejandro Tabilo (71°) y Cristian Garin (89°) en el cuadro principal.

En la primera ronda del torneo brasileño, ambos tendrán en frente a rivales de 24 años, a quienes nunca han enfrentado en el circuito.

En el caso de Cristian Garin, quien no ha tenido mucha actividad en las últimas semanas tras la muerte de su padre, se medirá ante el argentino Thiago Tirante (92°).

Por su parte, Alejandro Tabilo, que aterriza en Brasil tras alcanzar los cuartos en Buenos Aires, chocará contra el estadounidense Emilio Nava (81°).

La disputa del cuadro principal del ATP de Río de Janeiro se desarrollará entre el 16 y 22 de febrero en el Jockey Club Brasileiro. El main draw podría sumar a dos chilenos más, ya que Nicolás Jarry y Tomás Barrios se encuentran jugando la qualy. El Príncipe enfrentará a Jaime Faria, mientras que el chillanejo hará lo propio ante Pedro Boscardin.

Revisa el cuadro completo del ATP de Río: así es el camino de Alejandro Tabilo y Cristian Garin

Tanto Garin como Tabilo forman parte del lado izquierdo del cuadro del ATP de Río. Si Gago se impone en su debut, en la segunda ronda enfrentaría a Francisco Cerúndolo, 19° del mundo y máximo favorito del torneo.

En caso de que Tabilo supere con éxito su debut, en octavos de final jugaría con el francés Alexandre Muller, 48° del ranking ATP y sexto sembrado del certamen.