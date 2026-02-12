El nuevo ranking de Tomás Barrios y su próximo desafío tras despedirse del ATP de Buenos Aires

Una difícil jornada tuvo Tomás Barrios (114°) en el ATP de Buenos Aires, donde cayó ante Luciano Dardieri (22°) y se despidió en los octavos de final del certamen argentino.

La tercera raqueta nacional no pudo mostrar su mejor nivel y perdió contra el italiano en sets corridos. El marcador fue un contundente 6-1 y 6-3 en una hora y 22 minutos.

El europeo jugó un tenis sólido de principio a fin y no le dio mayores opciones al chillanejo. En el primer set, Dardieri quebró el servicio de Barrios en dos oportunidades para sellar el 6-1.

En la segunda manga, el encuentro no cambió mucho, puesto que el 22 del mundo rápidamente se puso 4-1 arriba. Pese a que el tenista nacional pudo recuperar un break, no fue suficiente y el marcador cerró con un 6-3 final,

El nuevo ranking de Tomás Barrios y su próximo desafío tras ser eliminado del ATP de Buenos Aires

A pesar de la derrota, Tomás Barrios saca cuentas alegres en su paso por Argentina, ya que por alcanzar la segunda ronda del ATP de Buenos Aires sumará 17 puntos, los cuales le permiten escalar al casillero 106° del ranking live.

Ahora, el chillanejo deberá prepararse para disputar el ATP 500 de Río de Janeiro, donde iniciará su camino en la qualy.

Respecto a Alejandro Tabilo (71°), continúa con vida en el torneo trasandino y este viernes chocará con el jugador local Tomás Etcheverry (54°). Esto, con el objetivo de instalarse en las semifinales.